Geldnot macht verführerisch: Veronica Ferres ertrickst sich Dieter Hallervordens Zuneigung in der SAT.1-Komödie "Liebe auf den ersten Trick" am 20. März, um 20:15 Uhr

Unterföhring (ots) -

15. März 2018. Zwei echte Schauspielgrößen im deutschen TV machen erstmals gemeinsame Sache - und flunkern in SAT.1 bis sich die Balken biegen: Veronica Ferres baut sich ein Gerüst aus Lügen, bezirzt Dieter Hallervorden und stolpert in der Komödie "Liebe auf den ersten Trick" auf dem Weg vor den Traualtar von einem Malheur ins nächste. Eine Liebesgeschichte, die wie im Film von vorne bis hinten auf Unwahrheiten aufgebaut ist, kann sich die Hauptdarstellerin nur schwer vorstellen: "In der Liebe kann fast alles verziehen werden, aber nur fast! Vertrauen ist für mich die Basis der Liebe und ein Zeichen von Respekt", stellt Veronica Ferres fest, zeigt bei kleinen Notlügen jedoch durchaus Toleranz: "Eine kleine Flunkerei kann man mal durchgehen lassen", bekennt die Schauspielerin. Bei Unwahrheiten in einer Beziehung geht die Akzeptanz von Dieter Hallervorden hingegen gegen Null, jedoch gibt er zu, dass es einen Tag im Jahr gibt, an dem man sich vor ihm besonders in Acht nehmen muss: "Flunkern tue ich am liebsten am 1. April", scherzt der 82-Jährige. Keine Flunkerei ist seine Antwort auf die Frage, ob er sich nach dem bereits abgedrehten ersten gemeinsamen Projekt mit Veronica Ferres eine weitere Zusammenarbeit vorstellen könnte: "Natürlich! Jederzeit! An welchem Ort auch immer!"

Zum Inhalt:

Zwanzig Jahre nahm Annabel (Veronica Ferres) erfolgreich als Trickbetrügerin Männer aus - jetzt sinnt einer ihrer Verflossenen auf Rache und bringt die Mittvierzigerin in ernste Geldnöte. Doch wohlhabende Männer um den Finger zu wickeln, ist das täglich Brot der charmanten Heiratsschwindlerin und so ist in Millionär Reiner (Dieter Hallervorden) schnell ein lukratives Opfer gefunden. Alles läuft wie am Schnürchen, bis der gut aussende Hochstapler Tom (Steffen Groth) Annabels Pläne torpediert und ihr eine Stolperfalle nach der andern stellt. So beginnt der Kampf um das große Geld, bei dem Gefühle eigentlich nichts zu suchen haben ...

"Liebe auf den ersten Trick" mit Veronica Ferres, Dieter Hallervorden, Steffen Groth und Katharine Mehrling, am Dienstag, 20. März 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Mehr Infos sowie ausführliche Interviews mit Veronica Ferres und Dieter Hallervorden auf der SAT.1-Presselounge: http://presse.sat1.de/LiebeAufDenErstenTrick

Übrigens: Auf Veronica Ferres' Film folgt die neue Reality-Reihe ihres Ehemanns Carsten Maschmeyer in SAT.1: Nur einen Tag nach "Liebe auf den ersten Trick" startet am 21. März um 20:15 Uhr "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?"

