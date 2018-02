Tom Beck, Jochen Schropp (M.) und Annika Ernst in "Einstein"

Einstein (Tom Beck; l.) und Elena Lange (Annika Ernst, r.) are watching you, Herr Abmeyer (Jochen Schropp, M.) Die zweite Staffel der SAT.1-Serie ?Einstein? ab 13. Februar, um 20:15 Uhr Als Moderator von Promi Big Brother ist Jochen Schropp eigentlich derjenige, der andere ins Visier nimmt. In ?Einstein?... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Einstein (Tom Beck; l.) und Elena Lange (Annika Ernst, r.) are watching you, Herr Abmeyer (Jochen Schropp, M.)

Die zweite Staffel der SAT.1-Serie "Einstein" ab 13. Februar, um 20:15 Uhr

Als Moderator von Promi Big Brother ist Jochen Schropp eigentlich derjenige, der andere ins Visier nimmt. In "Einstein" muss er sich jetzt allerdings selbst dem scharfen Blick seiner Schauspielkollegen und dem der Zuschauer stellen: Als Gaststar in der ersten Folge spielt er den skrupellosen Geschäftsmann Abmeyer, der in den Fokus der Ermittlungen gerät. Wollte er das Opfer Nana - gespielt von Youtube-Star Joyce Ilg - etwa mundtot machen, weil sie seinen Energy-Drink ungenießbar fand? Aktuelle Infos zur neuen Staffel "Einstein" in SAT.1 finden Sie unter http://www.grosse-klappe-sat1.de/einstein

