Unterföhring (ots) -

Allzeit-Bestwert am Vorabend: "Hochzeit auf den ersten Blick" erreicht mit sensationellen 16,3 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.) den besten Wert seit Start des Formats. In der Prime Time überzeugt "The Voice of Germany" mit sehr guten 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. "LUKE! Die Woche und ich" sehen im Anschluss gute 12,6 Prozent. Insgesamt erreicht SAT.1 einen guten Tagesmarktanteil von 10,7 Prozent (Z 14-49 J.).

In den zweiten Sing Offs, am Donnerstag, den 7. Dezember, um 20:15 Uhr, auf ProSieben, sind dabei: #TeamFantas: Jade Pearl Baker (22, Berlin), Meike Hammerschmidt (27, Salzgitter), Kim Friehs (23, Unna), Stefanie Nerpel (39, Waibstadt b. Mannheim), Semion Bazavlouk (33, Berlin), Melisa Toprakci (20, Neuss), Philip Piller (22, Wien/Österreich), Anna Heimrath (20, Graz/Österreich), Luzie Juckenburg (20, Potsdam) und Dzenan Buldic (23, Kempten). #TeamYvonne: BB Thomaz (33, Düsseldorf), Melvin Vardouniotis (16, Hamburg), Julien Alexander Blank (20, Essen), Gregor Hägele (17, Stuttgart), Sebastiàn Millepied (18, Garching b. München), Johannes Pinter (19, Schattendorf/Österreich), Frederic Lipgens (19, Gaaden/Österreich), Juan Geck (25, Mannheim), Tina Naderer (21, Ebergassing b. Wien/Österreich) und Christine Heitz (20, Mertzig/Luxemburg).

"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr. Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de. Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 04.12.2017 (vorläufig gewichtet: 03.12.2017)

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Anita Richtmann Tel. 089-9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer, Johanna Brinkmann Tel. 030-3198-80822, 089-9507-1161 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell