Besondere Nachhilfe bei "The Voice of Germany": Samu Haber gewinnt US-Star Jason Derulo für sein Team, Mark Forster coacht mit Rita Ora in den Sing Offs, am 3. Dezember in SAT.1

Was kann man von einem Weltstar lernen? Superstar Rita Ora beobachtet ganz genau, wie #TVOG-Talent Michael Russ "The Way You Make Me Feel" (Michael Jackson) singt - und sich selbst mit der Gitarre begleitet. "Du schützt dich mit deiner Gitarre", sagt Rita Ora. "Du musst aber aus deiner Komfortzone herauskommen." Michael legt seine Gitarre zur Seite, singt erneut. Rita Ora tanzt. Michael: "Ja, mit der Gitarre verstecke ich mich zu oft." Zieht der 24-Jährige in den Sing Offs am Sonntag, den 3. Dezember 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1, ins Halbfinale ein? Mark Forster: "Von zehn Talenten bleiben am Ende nur noch Drei übrig und ich habe schlaflose Nächte. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll." 300 Mal Gold und Platin für Jason Derulo: Bei #TVOG hilft der US-Star als internationaler Gastcoach den Talenten von #TeamSamu. Samu Haber: "Jason Derulo ist ein cooler Typ und ein Bühnenmonster. Ich bin ready für die Sing Offs. Aber ich habe ein supergroßes Problem: Alle meine Talente sind unglaublich stark. Ich kann nicht schlafen - es ist so schwer."

Über die internationalen Gastcoaches bei den ersten Sing Offs: Rita Ora rockt "The Voice"! Nachdem die 26-Jährige 2016 Coach bei "The Voice UK" war, mischte sie sich dieses Jahr in Deutschland unter die Talente und performte in einer Blind Audition "Your Song" - ihren bisher größten Hit in Europa, den sie zusammen mit Ed Sheeran geschrieben hat. Mit über 20 Millionen weltweit verkaufter Singles, sieben verschiedenen Platin-Songs und über einer Milliarde weltweiter Streams, gehört Rita Ora zu den führenden Stimmen des Pop. Gerade hat sie ihre neue Single "Anywhere" veröffentlicht. Jason Derulo - ein facettenreicher Entertainer. In seiner bisherigen Karriere hat Jason Derulo mehr als 100 Millionen Singles verkauft und seine Platten wurden mehr als 300 Mal mit Gold und Platin ausgezeichnet. Die Streamingzahlen des 28-Jährigen stehen derzeit bei mehr als 6,3 Milliarden - dazu kommen über vier Milliarden YouTube-Views. Im März kommenden Jahres macht der Künstler im Rahmen seiner "Jason Derulo Presents 777 World Tour" fünf Stopps in Deutschland. "Tip Toe" (feat. French Montana) ist die jüngste Single-Auskopplung aus seinem fünften Studioalbum "777".

Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de. Die besten Talente aus "The Voice of Germany" gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.

