"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 15. Februar 2026 um 23:05 Uhr im Ersten (rbb)

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 15. Februar 2026 um 23:05 Uhr im Ersten

Die geplanten Themen zur Berlinale: Siri Hustvedt: "Dance Around The Self" Sie ist eine der wichtigsten Stimmen der amerikanischen Literatur: Siri Hustvedt. Im Dokumentarfilm "Dance Around The Self" portraitiert Sabine Lidl ihren Aufstieg zur feministischen Ikone auf höchst persönliche Weise. Beeindruckend sind die Einblicke, die der Film in die Schriftstellerehe zwischen Hustvedt und ihrem verstorbenen Mann Paul Auster gewährt, der im Film einige seiner letzten längeren Interviews gibt. "ttt" hat die Filmemacherin sowie die Autorin Siri Hustvedt in Berlin getroffen. "The Moment" - Charli xcs Charli xcx ist einer der größten, innovativsten Popstars der Gegenwart, Stimme der Gen Z. Mit ihrem Album "Brat" löste sie 2024 eine Art popkultureller Bewegung aus: "brat", zu deutsch "Göre", als Ausdruck eines Lebensgefühls, das sich dem Optimierungsdruck im TikTok-Zeitalter entzieht - ein neuer It-Girl-Feminismus, cool, chaotisch selbstbewusst. Von diesem Moment, der Charli xcx zum globalen Phänomen machte, handelt "The Moment": Nicht Doku-, sondern "Mockumentary", in der Charli xcx sich selbst spielt. Halb Satire, halb Blick in den Abgrund - ein Film über das Glück (und den Horror), wenn alle Träume wahr werden. Der Film "Roya" von Mahnaz Mohammadi Eine Zelle aus Beton, das Neonlicht flackert, durch einen Luftschacht sind Schreie, Befehle, manchmal das Wispern von anderen Gefangenen zu hören. Es ist die Perspektive der inhaftierten Roya, die die iranische Regisseurin Mahnaz Mohammadi in ihrem Film einnimmt, um von ihrem eigenen Leben, ihren Erfahrungen, der Einzelhaft im berüchtigten Gefängnis Evin zu erzählen. "ttt" trifft Mahnaz Mohammadi, die Unidozentin, Frauenrechtsaktivistin und Dokumentarfilmerin in ihrer Wohnung in Berlin. Wo sie wohnt, wie sie diesen Film im Geheimen in Iran gedreht hat, darüber kann sie nicht sprechen, denn sie ist immer im Visier iranischer Agenten. Mit ihrem dokumentarischen Spielfilm gelingt ihr ein beklemmender Einblick in das Leben unter dem iranischen Regime. "Roya": Das ist auch die Geschichte einer Frau, die sich vom Terror nicht brechen lässt. "Good Luck, Have Fun, Don't Die" - Wer hat Lust, die Zukunft zu retten? Ein Diner in Los Angeles, Familien mampfen Fastfood vor sich hin, als plötzlich die Tür aufgetreten wird und ein Mann den Laden betritt, den alle für einen irren Penner halten. Ein Cyberpunk mit allen möglichen Dingen am Gürtel, die nach Sprengstoff aussehen. Die Gäste gehen in Deckung, aber der Eindringling erklärt, dass er in bester Absicht komme: Er sei aus der Zukunft hierhergereist, so erklärt er, und die sehe gruslig aus - eine Künstliche Intelligenz will die Menschheit versklaven und das gelte es jetzt zu verhindern. Wer will mitmachen? Auftakt einer irren Jagd gegen die Zeit - einmal die Welt retten, bitte! Regisseur dieser dystopischen Horrorkomödie ist Gore Verbinski. Ein Meister des Spagats zwischen Unterhaltung und Kunst: Mit der Blockbuster-Reihe "Fluch der Karibik" hat er Hollywood einen der größten Erfolge der letzten 20 Jahre beschert. Nun geht es in eine Welt, in der Menschen sich lieber im Internet als in der Wirklichkeit aufhalten - ist das noch SciFi-Vision oder nicht längst schon Gegenwartsdrama? "ttt" spricht mit Regisseur Gore Verbinski und Oscarpreisträger Sam Rockwell, der die Hauptrolle des irren Cyberpunks spielt. Deutsche Wettbewerbsfilme: "Gelbe Briefe" & "Rose" In dem Wettbewerbsbeitrag "Gelbe Briefe" erzählt Regisseur Ilker Catak ("Das Lehrerzimmer") von einem Künstler-Ehepaar in Ankara, das durch die Willkür eines autoritären politischen Systems unter Druck gerät und sich zwischen seinen Idealen und Anpassung entscheiden muss. In der deutsch-österreichischen Koproduktion "Rose" spielt Sandra Hüller einen mysteriösen Soldaten im 17. Jahrhundert, der nach dem Krieg in einem abgelegenen protestantischen Dorf einen Neuanfang sucht. Doch dieser Soldat ist eine als Mann verkleidete Frau, Rose. Moderation:Siham El-Maimouni Redaktion (rbb): Christine Thalmann, Tim Evers "ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

