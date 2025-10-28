ARD Das Erste

Wie wohnt Deutschland? ARD startet Mitmachaktion #besserwohnen mit Ralph Caspers

Hohe Mieten, zu wenig Platz, Angst vor Sanierungen - für viele ist Wohnen zum Stresstest geworden. Die ARD-Mitmachaktion #besserwohnen will nun herausfinden, wie die Menschen tatsächlich wohnen und was sich ändern muss. Moderator Ralph Caspers ruft zur Beteiligung auf: "Sucht ihr noch oder wohnt ihr schon? Seid ihr zufrieden mit eurer Wohnung? Ist die Miete fair? Und wie klappt's mit dem Vermieter? Wir wollen wissen: Wie wohnt Deutschland? ".

Unter ard.de/besserwohnen können Mieterinnen und Mieter ab sofort persönliche Erfahrungen teilen und ihre Wohnverhältnisse schildern. Die anonymisierten Daten werden gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund ausgewertet. Die Mitmachaktion #besserwohnen macht sichtbar, wo Missstände herrschen, konfrontiert Verantwortliche, stellt Lösungsansätze vor - und berichtet darüber im Ersten, in der ARD Mediathek, der Audiothek und auf Social Media. Eine Abschluss-Dokumentation im kommenden Jahr präsentiert die Ergebnisse der Aktion und gibt den Menschen eine Stimme, die mitgemacht haben.

Wie angespannt die Wohnsituation in Deutschland ist - und warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen - zeigen aktuelle Zahlen. Ob Studierende in WGs, Familien in zu kleinen Wohnungen oder Alleinlebende mit steigenden Nebenkosten: Wohnraum ist knapp und teuer. Laut Statistischem Bundesamt leben rund 9,5 Millionen Menschen in überbelegten Wohnungen - das ist mehr als jeder zehnte Haushalt. Gleichzeitig fehlen bundesweit etwa 800.000 Wohnungen. Überhöhte Wohnkosten sind also längst zu einem gesellschaftlichen Problem geworden.

Den Auftakt zur Aktion #besserwohnen macht die ARD Story "Crashkurs für Immobilienhaie", in der Schauspieler Matthias Matschke in die Rolle eines hemmungslosen, profitgierigen Immobilienhais schlüpft und lernt, wie er mit Wohnungen so richtig abzocken kann. Für den ironischen Perspektivwechsel lotet er als Möchtegern-Immobilieninvestor die Grauzonen des Marktes aus - und trifft auf Beraterinnen und Berater, die mit perfiden Tricks helfen, Mieterinnen und Mieter loszuwerden. Zwischen investigativer Recherche und leichter Satire verdeutlicht der Film, wie absurd die Realität auf dem Wohnungsmarkt sein kann, entlarvt Missstände und zeigt den Wahnsinn hinter steigenden Mieten. "Crashkurs für Immobilienhaie" ist am 28. Oktober ab 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen.

Viele spannende Dokumentationen und Hintergrundinfos rund um die Themen Mieten, Wohnen und Stadtentwicklung unter https://www.ardmediathek.de/besserwohnen

