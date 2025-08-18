ARD Das Erste

Von Essen bis nach Magdeburg: ARD und ZDF übertragen die Deutschland Tour 2025

Wenige Wochen nach der Tour de France trifft sich die internationale Elite der Radprofis bereits wieder zur Deutschland Tour, Deutschlands einzigem Etappenrennen auf Weltniveau. Mit dabei im Starterfeld ist auch Florian Lipowitz, der in diesem Jahr bei der Tour de France sensationell Dritter geworden ist und auch das weiße Trikot für den besten Jungprofi erobert hat. Spannende Rennabschnitte in abwechslungsreichen Szenerien sorgen für spektakuläre Bilder und emotionale Momente. Los geht es am Mittwoch, 20. August, an der Zeche Zollverein in Essen mit einem Prolog im ZDF-Livestream. Die ARD überträgt im Ersten und in der ARD Mediathek live am Donnerstag, 21. August, ab 14:10 Uhr die erste Etappe, die von Essen nach Herford in Ostwestfalen führt. Von dort geht es am Freitag, 22. August, hinunter ins Sauerland nach Arnsberg (ZDF). Das dritte Teilstück der Deutschland Tour verbindet am Samstag, 23. August, Arnsberg mit Kassel (ARD), ehe der letzte Teil der Tour am Sonntag von Halle an der Saale zum Finale nach Magdeburg führt (ZDF). Für die ARD ist wie auch bei der Tour de France der Männer und Frauen der Saarländische Rundfunk zuständig - und zwar im Fernsehen und Radio, Online und auf Social Media. "Nach den spannenden und erfolgreichen beiden Frankreichrundfahrten folgt jetzt die nicht minder spannende Deutschland Tour, deren Übertragung ebenfalls von unserem erfahrenen Team verantwortet wird. Wir setzen darauf, dass sich die Radsport-Euphorie auch bei der Deutschland Tour fortsetzen wird, und freuen uns auf ein weiteres Rennen auf höchstem sportlichem Level", sagte der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück. Florian Naß und Rick Zabel kommentieren die Live-Übertragungen im Ersten und in der ARD Mediathek, es moderiert Michael Antwerpes. Für den ARD-Hörfunk sind Tourreporter Moritz Cassalette und Steffen Gaa vor Ort. Moritz Cassalette wird auch wieder den bewährten Tourfunk-Podcast betreuen. Andreas Kürten und Marcel Kittel kommentieren im ZDF die "sportstudio live"-Übertragungen von der Deutschland Tour. Florian Zschiedrich moderiert, als Expertin ist Denise Schindler dabei. Programm: Mittwoch, 20.08.2025 16:30-18:30 Uhr, ZDF Streaming-Portal sportstudio live Deutschland Tour Prolog, live aus Essen Donnerstag, 21.08.2025 14:10-17:00 Uhr, Das Erste & ARD Mediathek Sportschau Deutschland Tour 1. Etappe Essen - Herford Freitag, 22.08.2025 15:05-17:00 Uhr, ZDF & ZDF Streaming-Portal sportstudio live Deutschland Tour 2. Etappe Herford - Arnsberg Samstag, 23.08.2025 14:00-17:00 Uhr, Das Erste & ARD Mediathek Sportschau Deutschland Tour 3. Etappe Arnsberg - Kassel Sonntag, 24.08.2025 16:15-18:00 Uhr, ZDF & ZDF Streaming-Portal sportstudio live Deutschland Tour 4. Etappe Halle (Saale) - Magdeburg

