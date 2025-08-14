ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 17. August 2025, um 23:35 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die geplanten Themen:

Das "ttt Extra" von den Salzburger Festspielen 2025! Ein Jahr mit zahlreichen starken und außergewöhnlichen Inszenierungen. Ein Schwerpunkt: Macht - und damit einhergehend - Gewalt und Ausweglosigkeit.

Maria Stuart

Zwei historische Persönlichkeiten, die ohne die jeweils andere nicht denkbar sind. Zwei Frauen - Elisabetta und Maria, eingeschweißt in unterschiedliche Machtsysteme, denen sie nicht entkommen können. In dieser Inszenierung stehen und gehen sie auf zwei riesigen Drehscheiben, die einander umkreisen, sich aber nie berühren.

Lisette Oropesa & Kate Lindsay

Kate ist Elisabetta, Lisette ist Maria Stuarda. Die beiden großartigen Sängerinnen tragen die Inszenierung. In einem Doppelporträt erzählen die beiden, die sich seit ihrem Gesangsstudium vor mehr als zwanzig Jahren kennen, von der Chemie der Macht, von der Einsamkeit, die damit einhergeht und welche Rolle Frauen in diesen Systemen spielen sowie von ihrer Freundschaft.

Die letzten Tage der Menschheit

Nach uns kommt nichts mehr! Aus dieser Grundhaltung heraus ist das Stück "Die letzten Tage der Menschheit" entstanden. Karl Kraus hielt sein Monumentalwerk für nicht aufführbar. "Die letzten Tage der Menschheit" sind dokumentarisches Theater, 40 Jahre bevor es dieses gab. Es ist das, was Kraus wohl wollte: ein unendlicher "Schmäh". Lustig, grausam und ein Schrecken.

Giulio Cesare in Egitto

Das Promipaar schlechthin: Julius und Cleo. Kaum ist Caesar in Ägypten angekommen, wird ihm der abgeschlagene Kopf seines Kontrahenten Pompeius präsentiert. Hat er das wirklich gewollt? Fortan sind alle Gefangene und Getriebene. Durchaus konsequent ist die Bühne dieses Stücks ein Bunker. Verstörend - bei berückend schöner Musik.

Der Schneesturm

Wir haben es noch nicht gesehen, da die Premiere kurz vor der Sendung stattfand. Was wir wissen: Das Stück ist "nach" dem Roman von Vladimir Sorokin, einem russischen Russlandkritiker, inzeniert. Kirill Serebrenikov, auch er ein Russe im Exil, führt Regie. August Diehl ist einer der schlauesten deutschen Schauspieler und spielt die Hauptrolle. Wir haben mit ihm gesprochen.

Moderation: Siham El-Maimouni

Redaktion: Lars Friedrich (BR)

"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell