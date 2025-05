ARD Das Erste

Krimi mit Spitzenaussicht: Dreharbeiten für die siebte Staffel "Watzmann ermittelt" und den Spielfilm "Die Tränen der Madonna" (AT)

München (ots)

Hochspannung in den Alpen: Seit Dienstag, 13. Mai 2025, laufen in Berchtesgaden, Salzburg, am Watzmann und Umgebung die Dreharbeiten zum 90-minütigen Spielfilm "Die Tränen der Madonna" (AT) und für die acht Folgen der siebten Staffel von "Watzmann ermittelt".

Gipfelzauber bei der Vorabendserie: Die fünfte Staffel glänzte beim Gesamtpublikum mit durchschnittlich 16,1 Prozent Marktanteil und 3,315 Millionen Zuschauern. Mit 17,3 Prozent Marktanteil und 3,634 Millionen Zuschauern erreichte sie mit der Ausstrahlung am 22.01.2025 einen Folgenbestwert seit Start des Formats.

Neben der erfolgreichen Crew um die Kommissare Benedikt Beissl (Andreas Giebel), Jerry Paulsen (Peter Marton) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) sowie Max Ruffer (Nepo Fitz) und Franzi (Paulina Rümmelein) schnuppern in "Die Tränen der Madonna" (AT) auch die Gaststars Marianne Sägebrecht, Jule Ronstedt und Marcus Mittermeier die Höhenluft der Berchtesgadener Alpen. Regie führt hier, wie in den ersten drei Folgen der siebten Staffel, die österreichische Grimme-Preisträgerin Sabine Derflinger. In weiteren Folgen wird John Delbridge Regie führen.

Im Spielfilm "Die Tränen der Madonna" (AT) stellt der Mord an einem Antiquar und ein verschwundenes Bild die Kommissare Beissl, Paulsen und Strasser vor ein Rätsel, denn zunächst gibt es weder Verdächtige noch Motive. Dann verschwindet Benedikt Beissl. Seine Frau Elli (Elisabeth Weinzierl) und Tochter Eva (Leonie Brill) warten vergeblich in Salzburg auf ihn, um gemeinsam in die Oper zu gehen. Zudem taucht ein Krimineller in Berchtesgaden auf, mit dem Jerry aus Hamburger Zeiten noch eine Rechnung offen hat. Für Jerry und Beissl entwickelt sich dieser sehr besondere Fall zu einer Reise in die eigene Vergangenheit und wird zu einem Ringen um Schuld und Vergebung.

Die acht neuen Folgen der siebten Staffel führen die Kommissare unter anderem in die besondere Welt der berühmten Berchtesgadener Bergsteiger, in die illustre Coachingszene, in eine Rettungsstation, auf den Tennisplatz und in die Welt der Weine. Schließlich gerät auch noch ein ehemaliger Kollege und Freund von Kommissar Beissl unter Mordverdacht, wobei eine Influencerin eine wichtige Rolle spielt. Und nicht zuletzt: In dieser Staffel müssen sich Jerry und Johanna (Vanessa Eckart) mit Freud und Leid werdender Eltern auseinandersetzen, denn Johanna ist schwanger. Das lässt auch die Großeltern in spe, Beissl und Elisabeth, nicht unberührt. Es bleibt wieder spannend bis zur letzten Minute ...

Die Serie "Watzmann ermittelt" ist eine Produktion der Münchner Lucky Bird Pictures (Produzent Oliver Schündler, Producerin Laura Haufe) unter Federführung des Bayerischen Rundfunks im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Der Spielfilm "Watzmann ermittelt: Die Tränen der Madonna" wird ebenfalls produziert von Lucky Bird Pictures im Auftrag von ARD, BR und ARD Degeto Film für die ARD. Executive Producerin ist Bettina Ricklefs (BR). Die Redaktion haben Antje Schlüter, Elmar Jaeger (beide BR) und für "Die Tränen der Madonna" zusätzlich Niklas Wirth (ARD Degeto Film). Die Drehbücher der siebten Staffel stammen von Herbert Kugler, Antje Bähr, Jochen Greve und Martin Walch, Angelika Schwarzhuber und Christian Lex, Klaus Jochmann, Sophia Immich und Monika Bormeth. Klaus Achter führt die Kamera bei "Die Tränen der Madonna" und den ersten drei Folgen der Serie, Christoph Poppke bei den restlichen Folgen der siebten Staffel.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell