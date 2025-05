ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 18. Mai 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

München (ots)

Das Thema: "Putin versetzt Selenskyj - und Europa schaut zu?"

Die Gäste:

Norbert Röttgen (CDU-Außenpolitiker)

Claudia Major (Vizepräsidentin für Transatlantische Sicherheitsinitiativen beim German Marshall Fund)

Rüdiger von Fritsch (Botschafter Deutschlands in Moskau a. D.)

Heribert Prantl (Journalist und Publizist)

Die in Istanbul gestarteten ersten bilateralen Gespräche seit 2022 über einen Weg zu einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine finden ohne deren Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj statt. Putin war im Gegensatz zu Selenskyj nicht in die Türkei gereist. Gleichzeitig erhöht Europa den Druck. Nach dem Treffen in Kiew mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und den Regierungschefs von Großbritannien und Polen, Keir Starmer und Donald Tusk, und Bundeskanzler Friedrich Merz drohen die vier mit neuen EU-Sanktionen. Gibt es neue Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe? Entscheidet das Verhältnis von US-Präsident Donald Trump zu Putin über das Schicksal der Ukraine? Und welche Rolle übernimmt Deutschland - mit einer Bundeswehr, die Merz zur "konventionell stärksten Armee Europas" machen will - künftig in Europas Sicherheitsordnung?

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell