ARD SommerKino 2025: Sieben berührende Kino-Highlights ab 16. Juni

München (ots)

Auch in diesem Jahr bietet die ARD allen Kino- und Filmfans ein sommerliches Fernsehvergnügen perfekt: Ab 16. Juni 2025 startet das "ARD SommerKino" mit sieben internationalen und nationalen Filmen immer montags um 20:15 Uhr im Ersten und der ARD Mediathek.

Den Auftakt macht am 16. Juni die deutsche Generationen-Komödie "Enkel für Fortgeschrittene", die Fortsetzung des Kinoerfolgs "Enkel für Anfänger". Nach ihrem Jahr in Neuseeland kehrt Karin voller Elan und Energie zurück nach Deutschland. Und von beidem wird sie hier jede Menge brauchen: Zusammen mit ihren Freunden Philippa und Gerhard übernimmt sie die Leitung eines Schülerladens. Die neuen Aufgaben haben es in sich und stellen das Leben aller Beteiligten gehörig auf den Kopf. Maren Kroymann, Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa und Günther Maria Halmer glänzen erneut als unschlagbares Senioren-Quartett.

Das französische Feel-Good-Movie "Die einfachen Dinge" von Erfolgsregisseur Éric Besnard steht am 23. Juni auf dem Programm. Der Film mit Lambert Wilson und Grégory Gadebois in den Hauptrollen beschäftigt sich mit der Entschleunigung des Lebens und mit der Tatsache, dass die wirklich wichtigen Dinge nicht an Erfolg und Geld zu messen sind.

Am 30. Juni ist "Was man von hier aus sehen kann", die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Mariana Leky, zu sehen. Regisseur Aron Lehmann inszeniert die warmherzige Familiengeschichte mit einer erstklassigen Besetzung, darunter Corinna Harfouch, Luna Wedler, Karl Markovics, Rosalie Thomass, Ava Petsch und Golo Euler.

Der Kinoblockbuster "Wunderschön", der mehr als 1,6 Millionen Besucher in die Kinos lockte, läuft am 14. Juli. Karoline Herfurth erzählt von fünf Frauen, die jede für sich eine Antwort auf die Frage suchen, was Schönheit eigentlich ist und welche Bedeutung sie in unserem Leben hat. Karoline Herfurth gelingt ein berührender und hoch unterhaltsamer Blick auf eine ewige Frage. Neben ihr sind Nora Tschirner, Emilia Schüle, Friedrich Mücke, Martina Gedeck, Joachim Król und Maximilian Brückner zu sehen.

Die charmante französische Tragik-Komödie "Im Taxi mit Madeleine" enthüllt in den tiefgründigen und amüsanten Gesprächen eines Taxifahrers mit einer alten Dame auf dem Weg zum Pflegeheim die großen und kleinen Geheimnisse des Lebens. Die Hauptrollen verkörpern der französische Starschauspieler Danny Boon und Line Renaud. Zu sehen ist der Film mit Paris-Flair am 21. Juli.

Am 28. Juli gibt es ein Wiedersehen mit den Familien Berger-Böttcher und König: Drei Jahre nach der höchst erfolgreichen Gesellschaftskomödie "Der Vorname" inszenierte Starregisseur Sönke Wortmann nun die ebenso bissige Fortsetzung "Der Nachname". Der Film entführt das Publikum auf die Sonneninsel Lanzarote. In den Hauptrollen sind Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse und Iris Berben zu sehen.

Mit "Und dann kam Dad" setzt die ARD am 4. August auf Hollywoodglamour: In der amerikanischen Culture-Clash-Komödie trifft italienische Tradition auf das amerikanische Luxusleben. Robert De Niro und Sebastian Maniscalco führen als Vater und Sohn mit feinem Gespür und pointiertem Timing durch die Höhen und Tiefen eines Familientreffens. In weiteren Hauptrollen spielen Leslie Bibb und Kim Cattrall.

Und für alle Fans von Franz Eberhofer, die in diesem Jahr im Kino auf Neues aus Niederkaltenkirchen verzichten müssen, lädt die ARD am 11. August noch einmal ein zum "Rehragout-Rendezvous". Nachdem Oma Eberhofer (Enzi Fuchs) sich der familiären Fürsorge am Hof entledigt hat, herrscht Chaos pur! Denn: Papa Eberhofer (Eisi Gulp), Franz (Sebastian Bezzel), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) sollen doch bitteschön endlich mal lernen, sich selbst zu versorgen. Der neunte Film der Rita-Falk-Bestsellerreihe war der bisher erfolgreichste Film der Kinofilmreihe und lockte über 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos.

ARD SommerKino - Die Sendetermine im Überblick:

Enkel für Fortgeschrittene - Montag, 16. Juni 2025, 20:15 Uhr

Die einfachen Dinge - Montag, 23. Juni 2025, 20:15 Uhr

Was man von hier aus sehen kann - Montag, 30. Juni 2025, 20:15 Uhr

Wunderschön - Montag, 14. Juli 2025, 20:15 Uhr

Im Taxi mit Madeleine - Montag, 21. Juli 2025, 20:15 Uhr

Der Nachname - Montag, 28. Juli 2025, 20:15 Uhr

Und dann kam Dad - Montag, 4. August 2025, 20:15 Uhr

Rehragout-Rendezvous - Montag, 11. August 2025, 20:15 Uhr

Umfassende Informationen zu den diesjährigen Filmen finden Sie in Kürze als Pressemappe im Presseservice. Die Titel des ARD SommerKinos werden sukzessive im Vorführraum zur Verfügung stehen.

