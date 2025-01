ARD Das Erste

Alles bleibt anders: Frischer Wind für die "WaPo Duisburg"

München (ots)

Ab 11. Februar 2025 starten 16 Folgen (Staffel 3 und 4) der erfolgreichen Krimiserie immer dienstags um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Leinen los für das Team der "WaPo Duisburg" mit gleich zwei neuen Staffeln. Zwischen Containern und romantischen Flussauen, zwischen Duisburg-Marxloh und feinen Villengegenden löst das Team um Gerhard Jäger (Markus John) wieder spannende und unterhaltsame Fälle in und um den Duisburger Hafen. Bereits der erste Fall hat es in sich: Auf einem Tankschiff wurde ein Toter gefunden, an flüchtigen Gasen im Frachtraum erstickt. Er war anscheinend in kriminelle Machenschaften verwickelt. Musste er deshalb sterben?

Ab dem 11. Februar 2025 starten 16 Folgen (Staffel 3 und 4) der erfolgreichen Krimiserie immer dienstags um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. Die Schauspieler Markus John, Yasemin Cetinkaya, Romy Vreden, Karen Böhne, Stefko Hanushevsky, Niklas Osterloh, Karen Dahmen, Antje Lewald und Shermin Bauer sind wieder an Bord. Außerdem verstärken Bianca Nawrath und Timmi Trinks das Team.

Als Gäste sind Torsten Sträter, Serkan Kaya, Peter Nottmeier, Martin Armknecht, Hanno Friedrich, Sharon Berlinghoff u. a. dabei.

"WaPo Duisburg" ist eine Produktion der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH (Produzentin Hanna V. Kienbaum, Junior Producerin Marie Petershagen), im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Elke Kimmlinger und Abdullah Erdogan (beide WDR). Die Regie führen Saskia Weisheit und Jurij Neumann, die Autoren sind Arne Ahrens, Julia Drache, Stefan Scheich und Dirk Wellbrock. Die Dreharbeiten fanden in Duisburg, Monheim, Leverkusen, Bornheim, Brühl, Köln und Umgebung statt.

