ARD Das Erste

Auftakt für die UEFA EURO 2024 in der ARD: Spanien - Kroatien und Italien - Albanien am Samstag, 15. Juni, live im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Heute Abend ertönt der erste Pfiff bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, wenn das Turnier in München bei der Partie Deutschland - Schottland angestoßen wird. Ab Samstag, 15. Juni, ist auch die ARD live im Ersten und in der ARD Mediathek auf Sendung. Ab 17:05 Uhr überträgt die ARD die Begegnung Spanien gegen Kroatien (Anstoß: 18:00 Uhr). Beide Mannschaften sind in den Top Ten der Weltrangliste, Kroatien war bei der WM in Katar bis ins Halbfinale gekommen, Spanien bei der EM vor drei Jahren. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams wird ihre erste Standort-Bestimmung bei dieser EM.

Esther Sedlaczek moderiert live aus Berlin gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger. Reporterin ist Christina Graf, die das Spiel zusammen mit Co-Kommentator Thomas Broich begleitet.

Ab 20:15 Uhr gibt es anschließend live im Ersten und in der ARD Mediathek den amtierenden Europameister Italien in seinem ersten Gruppenspiel (Anstoß: 21:00 Uhr) zu sehen. Gegner ist die Auswahl aus Albanien, erst zum zweiten Mal überhaupt bei einer EM dabei, die aber in der Qualifikation in einer Gruppe mit Tschechien und Polen gezeigt hat, dass sie sich durchaus behaupten kann. Moderator Alexander Bommes präsentiert die Übertragung live aus Dortmund in Zusammenspiel mit Expertin Almuth Schult. Tom Bartels kommentiert, unterstützt von Co-Kommentator Thomas Hitzlsperger.

Wenn danach im Stadion die Lichter ausgehen, geht es in der Bochumer Kneipe "Zum Kuhhirten" erst los: Um 23:30 Uhr läuft live im Ersten das "SPORTSCHAU EM-Kneipenquiz" mit Quizmasterin Stephanie Müller-Spirra, Sidekick Malte Völz und Fußballexperte Arnd Zeigler.

Die ARD überträgt gemeinsam mit dem ZDF insgesamt 34 Spiele der UEFA EURO 2024 live im Ersten und in der ARD Mediathek. Darunter sind die beiden deutschen Vorrunden-Begegnungen Deutschland - Ungarn (Mittwoch, 19. Juni, Anstoß: 18:00 Uhr) und Schweiz - Deutschland (Sonntag, 23. Juni, Anstoß: 21:00 Uhr). Darüber hinaus zeigt die ARD live drei Achtelfinals, ein mögliches deutsches Viertelfinale, ein Halbfinale und das Finale. Außerdem gibt es alle 51 Begegnungen der EM als Relive in der ARD Mediathek sowie live als Audiovollreportage in der ARD Audiothek.

Die ARD Mediathek bietet darüber hinaus begleitend zur UEFA EURO 2024 neben Highlights und Zusammenfassungen außerdem die Dokumentationen: " Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014", " Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024? Doku mit Esther Sedlaczek" sowie " Einigkeit und Recht und Vielfalt".

Weitere Infos zur Berichterstattung der ARD von der UEFA EURO 2024 finden Sie in der WDR Presselounge.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell