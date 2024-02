ZDF

ZDF-Programmschwerpunkt zu zwei Jahre Ukrainekrieg

Mit Blick auf zwei Jahre Krieg in der Ukraine beleuchtet ein ZDF-Programmschwerpunkt vom 7. bis zum 28. Februar 2024 die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe zum russischen Angriffskrieg. In Dokumentationen sowie in den Nachrichten- und Magazinsendungen wird die aktuelle Situation zwischen Erschöpfung und einer veränderten weltpolitischen Lage durch den Krieg in Nahost sichtbar. Rund um den Jahrestag am 24. Februar 2024 sind unter anderem die "frontal"-Dokumentation "White Angel – Das Ende von Marinka", das "auslandsjournal spezial – Zwei Jahre Ukraine-Krieg" sowie die Dokureihe und Dokumentation "Putins Krieger" zu sehen. Zudem ist das "heute journal" erneut mit einem Anchor vor Ort. Zum Auftakt des Programmschwerpunkts geht es am Mittwoch, 7. Februar 2024, 0.30 Uhr im ZDF (ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek), auf Spurensuche nach dem langen Weg zum Frieden.

Von "Die Spur" bis zum "auslandsjournal"

Warum sind die Friedensbemühungen vieler Länder gescheitert, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln? In "Die Spur: Ukraine – Der lange Weg zum Frieden" begibt sich ZDF-Autor Niko Karasek auf die Suche nach den Gründen der gescheiterten Friedensverhandlungen.

Wie Soldatinnen, Ärztinnen und Familienmütter in den zwei Kriegsjahren die Ukraine am Laufen hielten, das beleuchtet die "auslandsjournal"-Dokumentation "Der Kampf der Frauen – Zwei Jahre Krieg in der Ukraine" von ZDF-Reporterin Anne Brühl – zu sehen ab Montag, 12. Februar 2024, 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und in der Nacht von Mittwoch, 14., auf Donnerstag, 15. Februar 2024, um 1.00 Uhr im ZDF.

Wie der Krieg die Ukraine, Russland, aber auch seine Nachbarn verändert, das zeigt am Mittwoch, 21. Februar 2024, 22.15 Uhr, ein 45-minütiges "auslandsjournal spezial" mit Reportagen von Antje Pieper, Katrin Eigendorf und Armin Coerper.

"frontal"-Dokumentation: "White Angel – Das Ende von Marinka"

Am Dienstag, 20. April 2024, 20.15 Uhr, sendet das ZDF die "frontal"-Dokumentation "White Angel – Das Ende von Marinka". Der Film von Arndt Ginzel begleitet ein ukrainisches Evakuierungsteam, das seit den ersten Kriegstagen versucht, Menschen aus Marinka zu evakuieren. Die Aufnahmen veranschaulichen in einer seltenen Nähe, Intensität und Dichte die dramatischen Entscheidungen, die Retter, Helfer und Bewohner im Laufe eines Jahres treffen mussten. Die Dokumentation im ZDF ist eine auf 90 Minuten gekürzte und synchronisierte Fassung der Kinoversion, die im Oktober 2023 der Eröffnungsfilm des internationalen Festivals DOK Leipzig war. In der ZDFmediathek ist der Film ab Montag, 19. April 2024, 10.00 Uhr als dreiteilige Dokuserie zu sehen.

"Putins Krieger: Russische Überläufer packen aus"

Das ZDF blickt zudem in einem außergewöhnlichen Filmprojekt hinter die Fassade der scheinbar übermächtigen russischen Armee. In Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform Correctiv und internationalen Partnern gelang es erstmals, mithilfe von Insidern das System innerhalb von Putins Streitkräften in Dokumentationen zu beleuchten. Als vierteilige Dokureihe ist "Putins Krieger" ab Mittwoch, 21. Februar 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar 2024 von 1.00 bis 3.00 Uhr im ZDF zu sehen. Die 43-minütige Dokumentation "Putins Krieger: Russische Überläufer packen aus" sendet das ZDF am Dienstag, 27. Februar 2024, 20.15 Uhr im ZDF.

Aktuelle ZDF-Sendungen zu zwei Jahren Krieg in der Ukraine

In der Woche vom 19. bis zum 23. Februar 2024, ist jeweils von 5.30 bis 9.00 Uhr das "ZDF-Morgenmagazin" auf Sendung und beleuchtet in der täglichen Berichterstattung intensiv den zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine. Auch "Volle Kanne – Service täglich" greift im Anschluss ab 9.05 Uhr die aktuellen Themen auf, die sich aus zwei Jahren Ukrainekrieg ergeben – in Schaltgesprächen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort sowie in den Gesprächen am "Volle Kanne"-Frühstückstisch. Einen thematischen Schwerpunkt setzt in dieser Woche zudem "heute – in Europa", montags bis freitags ab 16.00 Uhr im ZDF auf Sendung. Das "heute journal" berichtet mit einem Anchor live von vor Ort. Und auch in den "heute"-Ausgaben und im "heute journal update" können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den zweiten Jahrestag über die aktuelle Situation des Krieges in der Ukraine umfassend informieren – ebenso im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.de und im Nachrichten-Livestream von "ZDFheute live".

"Terra X History" und Dramaserie

Die Geschichte der beiden Kriegsjahre schildert "Terra X History" in dem Zweiteiler "Putins Blutspur – Chronik eines Krieges" – zu sehen an den Sonntagen, 18. und 25. Februar 2024, 23.45 Uhr im ZDF, sowie ab Samstag, 17. Februar 2024, 23.45 Uhr, in der ZDFmediathek. Ab Mittwoch, 21. Februar 2024, 10.00 Uhr, ist in der ZDFmediathek zudem die fiktionale Serie "In Her Car" abrufbar, die Geschichten aus dem Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern erzählt, die durch die russische Invasion am 24. Februar 2022 aus ihrem Alltag gerissen wurden.

