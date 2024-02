ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 19. Februar 2024, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Aufstand der Fans - machen Investoren den Fußball kaputt?

Die Gäste:

Martin Kind (Geschäftsführer Hannover 96 Management GmbH)

Kevin Kühnert (SPD-Generalsekretär)

Ariane Hingst (mehrfache Welt- und Europameisterin, Geschäftsführerin Sport FC Viktoria Berlin)

Markus Babbel (ehem. Fußballprofi u.a. FC Bayern und FC Liverpool, Europameister 1996)

Thomas Kessen (Fanverband "Unsere Kurve")

Mia Guethe (Sportjournalistin)

Nico Heymer (Podcaster, Manager Calcio Berlin in der Baller League)

Marcus Bark (Sportschau-Reporter)

Christoph Breuer (Professor am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Sporthochschule Köln)

Tennis- statt Fußbälle. Fan-Proteste in der 1. und 2. Liga. Gegen milliardenschwere Investoren. Spiele stehen vor dem Abbruch. Schadet oder nutzt der geplante Investoren-Einstieg dem Profi-Fußball? Auf dem Platz nur noch Kommerz? Was kann der Männer- vom Frauen-Fußball lernen? Sind Ligen mit unkonventionellen Regeln wie Baller League und Icon League die Zukunft?

