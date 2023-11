ARD Das Erste

"Go Trabi Go": Wolfgang Stumph trifft auf Claudia Schmutzler

"Wer weiß denn sowas?"- vom 27. November bis 1. Dezember 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Auch in dieser Woche raten wieder spannende, prominente Paarungen bei "Wer weiß denn sowas?" um die Wette - unterstützt von den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton. Ob sie die richtigen Antworten herausfinden, wenn Moderator Kai Pflaume ihnen Fragen wie diese stellt?

Avocados der Sorte "Hass" ...?

a) sind eine Kreuzung der Sorten "Love" und "Freedom"

b) erhielten ihren Namen nach dem Rechtsstreit zweier Anwälte

c) stammen alle von einem Baum des Postboten Rudolph Hass ab

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Trabi-Duell: In der Komödie "Go Trabi Go" spielten Claudia Schmutzler und Wolfgang Stumpf 1991 das sächsische Ehepaar Jacqueline und Udo Struutz und begeisterten damit fast 1,5 Millionen Kinozuschauer in Ost und West. Bei "Wer weiß denn sowas?" gibt's nun ein Wiedersehen der Schauspieler.

· Schlager-Duell: Der deutsche Schlagersänger und Trompeter Eric Philippi tritt gegen seinen österreichischen Kollegen Chris Steger zum fröhlichen Rateduell an.

· Rapper-Duell: Die Rapperin Katja Krasavice ist bekannt für ihre extravaganten Outfits und dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Ob Smudo von den "Die Fantastischen Vier" da beim Wettraten mithalten kann.

· Schauspieler-Duell: Der Schauspieler Stephan Grossmann und sein Kollege Ken Duken sind beide seit vielen Jahren durch zahlreiche Kino- und Fernsehrollen bekannt. Ob sie als Ratefüchse genauso erfolgreich sind?

· Musiker-Duell: Der Gitarrist, Sänger und Songwriter Octavian schrieb schon als 16-Jähriger eigene Songs und veröffentlichte 2018 seine erste Single. Der zehn Jahre ältere Eko Fresh begann bereits als 15-Jähriger mit Rappen und veröffentlichte 2001 seine erste EP. Jetzt treffen sie sich zum coolen Rateduell.

Die Rate-Duelle im Überblick:

Montag, 27. NovemberWolfgang Stumph / Claudia Schmutzler

Dienstag, 28. NovemberEric Philippi / Chris Steger

Mittwoch, 29. NovemberKatja Krasavice / Smudo

Donnerstag, 30. NovemberStephan Grossmann / Ken Duken

Freitag, 1. DezemberOctavian / Eko Fresh

Hätten Sie es gewusst?

Avocados der Sorte "Hass" stammen alle von einem Baum des Postboten Rudolph Hass ab.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas?

