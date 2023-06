ARD Das Erste

"Sturm der Liebe": Yeliz Simsek ist die neue Fitnesstrainerin Lale Ceylan am "Fürstenhof"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Sportlich, begeisterungsfähig und empathisch: Yeliz Simsek übernimmt ab Folge 4068 (voraussichtlicher Sendetermin: 27. Juli 2023) die Rolle der Fitnesstrainerin Lale Ceylan in der Bavaria Fiction-Produktion "Sturm der Liebe". Lale ist Shirins Cousine und besucht zu Shirins und Gerrys Hochzeit erstmalig den "Fürstenhof". Nachdem sich die beiden während ihrer Flitterwochen entscheiden, nicht mehr zurückzukehren, kommt Lale nach Bichlheim, um Shirins letzte Habseligkeiten abzuholen. Der ursprünglich kurze Aufenthalt verlängert sich jedoch, als sich Lale kurzfristig entscheidet, den Job als Fitnesstrainerin in Nachfolge von Max Richter (Stefan Hartmann) zu übernehmen. Lale ist energiegeladen, wissbegierig und leidenschaftlich in ihrem Beruf. Sie sieht sich selbst als selbstbewusste Sportlerin, hat aber tief in ihrem Herzen einen romantischen Kern und sucht insgeheim nach der großen Liebe.

"Ich liebe die Rolle der Lale und bin sehr glücklich, dass ich sie spielen darf. Lale ist flippig und bringt als Fitnesstrainerin frischen Wind an den 'Fürstenhof', so Yeliz Simsek. "Die Dreharbeiten machen viel Spaß und ich freue mich auf eine spannende Reise beim 'Sturm'.

Yeliz Simsek, 1990 in Köln geboren, war bereits in zahlreichen Kino-, Fernseh- und Theaterproduktionen zu sehen, unter anderem in "Kreuzfahrt ins Glück", "Tatort Köln: Niemals ohne mich" und "Eine Klasse für sich". Ihr Kinodebüt feierte sie 2014 an der Seite von Christian Ulmen im Film "Macho Man". Yeliz Simsek absolvierte ihre schauspielerische Ausbildung an der Film Acting School in Köln.

"Sturm der Liebe" ist eine Produktion von Bavaria Fiction (Produzent: Marcus Ammon; Ausführender Produzent: Peter Proske). Die Redaktion liegt beim Westdeutschen Rundfunk. Headautorin ist Claudia Köhler.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/

Fotos auf www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell