"Endlich Freitag im Ersten": Drehstart für die Jubiläumsfolge der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn

In Berlin und auf der Ostseeinsel Rügen laufen seit Anfang Mai die Dreharbeiten für zwei neue Filme der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Gedreht werden die Filme 19 und 20 und damit gibt es ein besonderes Highlight: "Praxis mit Meerblick" feiert Jubiläum!

In den neuen Filmen ist Noras Feingefühl als Ärztin besonders gefordert - sie hat es gleich zwei Mal mit äußerst rätselhaften Krankheiten zu tun. Mit detektivischem Spürsinn und großer Hartnäckigkeit versucht die Ärztin, den unerklärlichen Leiden ihrer beiden Patientinnen auf den Grund zu gehen ...

In Sassnitz, Putbus, Binz, Neuenkirchen und Putgarten auf Rügen und in Berlin und Brandenburg entstehen die Filme "Volle Fahrt voraus" (AT) und "Die Kämpferin" (AT), nach einem Drehbuch von Anja Flade-Kruse (Film 19) und Marcus Hertneck (Film 20). Regie führt Jan Ruzicka.

An der Seite von Tanja Wedhorn spielen Benjamin Grüter, Morgane Ferru, Bernhard Piesk, Patrick Heyn, Michael Kind, Petra Kelling, Anne Werner, Tina Amon Amonsen, Anne Weinknecht, Bo Hansen, Ruby M. Lichtenberg u. v. m.

Zum Inhalt:

"Volle Fahrt voraus" (AT)

In Film 19 muss Nora sich um die rätselhafte Erkrankung der jungen Influencerin Rosa Buhrow (Meira Durand) kümmern. Die junge Frau fühlt sich immer schwächer. Hängt das mit ihrem speziellen Ernährungsstil als Rohköstlerin zusammen oder hat sie doch eine seltene Krankheit? Außerdem fühlt Nora sich nicht gut - ist sie krank oder sind das schon die Wechseljahre?

"Die Kämpferin" (AT)

In Film 20 hat Nora es mit einem überaus mysteriösen Fall zu tun: Jen (Anne-Marie Lux), Schauspielerin in dem Stück "Brunhild in Love" am Theater Putbus, stürzt von ihrem Pferd und kann sich nicht mehr bewegen. Kurz darauf erholt sich die Patientin wieder, doch kaum genesen, kehren die Lähmungserscheinungen zurück. Nora erkennt: Ihre Patientin leidet an einer erweiterten Angststörung. Erst als Jen die Trauer um ihre verstorbene Mutter zulässt, verliert sie ihre Ängste und kann wieder auf eine eigene Zukunft hoffen.

"Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Hinter der Kamera steht Florian Foest. Produzentin ist Heike Streich. Producerin ist Marie Ebenhan. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto).

