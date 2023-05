ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 22. Mai 2023, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Bild-Infos

Download

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Grüner Filz bei Habeck: Ist die Energiewende in Gefahr?

Die Gäste:

Katrin Göring-Eckardt, B'90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

Christian Dürr, FDP, Fraktionsvorsitzender; Mitglied des Präsidiums

Julia Klöckner, CDU, Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU Bundestagsfraktion

Markus Feldenkirchen, Journalist; politischer Autor im Hauptstadtbüro des

SPIEGEL

Hermann-Josef Tenhagen, Wirtschaftsjournalist; Chefredakteur des Verbraucher-

Ratgebers "Finanztip"

Sein Staatsekretär stürzt über Filzvorwürfe, ist deshalb auch der Minister angezählt?

Gefährdet grüne Regulierungswut die Zustimmung zur Energiewende? Oder

machen das eher die Parteien, die den Bürgern zurufen: Wählt uns, wir nehmen

doch alle den Klimaschutz nicht so ernst?

Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de

Redaktion: Torsten Beermann

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell