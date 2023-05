ARD Das Erste

ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" 2023

Moderation: Tina Hassel, Matthias Deiß

Während im letzten Sommer die großen Krisen die Regierungsparteien eher vereint haben, zeigen sich in diesem Jahr verstärkt die tiefen Gräben zwischen den Koalitionspartnern. Die Konflikte überlagern sich und die Ampelkoalition scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Die Oppositionsparteien bringen sich in Stellung und profitieren laut Umfragen vom Streit in der Ampel. Wie bewerten der Bundeskanzler und die Vorsitzenden der Regierungs- und Oppositionsparteien die Lage und mit welchen Ideen wollen sie das Land voranbringen?

Zum Start der parlamentarischen Sommerpause stellen sich der Bundeskanzler und die Parteivorsitzenden von SPD, CDU, CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und DIE LINKE im ARD-Sommerinterview den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio und ihrem Stellvertreter Matthias Deiß. Die Interviews finden von Anfang Juli bis Mitte September auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Berliner Regierungsviertel statt. Den Auftakt macht Bundeskanzler Olaf Scholz am 2. Juli.

Das Erste sendet die Reihe der ARD-Sommerinterviews sonntags um 18:00 Uhr im "Bericht aus Berlin". Das Sommerinterview mit Janine Wissler am 16. Juli strahlt das Erste im Anschluss an die "Tour de France" um 18:30 Uhr aus.

Sendetermine:

2. Juli 2023: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

16. Juli 2023: Janine Wissler (DIE LINKE) - Achtung: Sendezeit um 18:30 Uhr

30. Juli 2023: Ricarda Lang (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

6. August 2023: Markus Söder (CSU)

13. August 2023: Saskia Esken (SPD)

27. August 2023: Friedrich Merz (CDU)

3. September 2023: Christian Lindner (FDP)

10. September 2023: Alice Weidel (AfD)

Die ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

