Das "Riverboat"-Duell: Wolfgang Lippert und Matze Knop bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 15. bis 19. Mai 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

Die neue Quizwoche startet musikalisch, denn am Montag hat Moderator Kai Pflaume den Musiker und TikToker Julien Brown und seinen Band-Kollegen von den "Elevator Boys", Jacob Rott, zum spannenden Wettraten eingeladen. Seit Februar gehört Wolfgang Lippert zum neuen, wöchentlich wechselnden Moderationsteam der MDR-Talkshow "Riverboat" - genau wie der Comedian, ImitatorundModeratorenkollege Matze Knop. Am Dienstag treffen sich die beiden im "Wer weiß denn sowas?"- Studio zum amüsanten Schlagabtausch beim Rateduell. An seinen Fußballkommentaren schieden sich die Geister, doch alle waren sich einig, dass seine Art, das Geschehen "aufm Platz" zu schildern, einzigartig war. Im letzten Sommer ging Moderationslegende Béla Réthy nach über 380 Live-Übertragungen in den wohlverdienten Ruhestand, doch am Mittwoch erklingt seine markante Stimme wieder, wenn er gegen die Moderatorin von "Das aktuelle Sportstudio", Katrin Müller-Hohenstein, zum sportlichen Wettkampf um den Quizsieg antritt. Zum Wochenausklang tritt "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka, der gerade mit seiner spannenden Doku-Serie "Sterben für Anfänger" für interessanten Diskussionsstoff gesorgt hat, gegen den "Aktenzeichen XY ... ungelöst"- Moderator Rudi Cerne an. Mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, sind beide auf der Spur nach der richtigen Antwort aus Fragen, wie diese: Der seit den 1920ern verwendete Ausdruck "It-Girl" war ursprünglich die Bezeichnung für ...? a) eine Erzählfigur mit dem "gewissen Etwas" von Elinor Glyn b) die Tochter des damaligen US-Präsidenten Warren G. Harding c) die erste in Oxford zugelassene Informatikstudentin Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 15. bis 19. Mai 2023 im Überblick: Montag, 15. Mai - Jacob Rott und Julien Brown Dienstag, 16. Mai - Wolfgang Lippert und Matze Knop Mittwoch, 17. Mai - Béla Réthy und Katrin Müller-Hohenstein Donnerstag, 18. Mai - Himmelfahrt Freitag, 19. Mai - Steffen Hallaschka und Rudi Cerne Fotos über www.ard-foto.de

