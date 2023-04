ARD Das Erste

Cassandra Steen performt am Rote-Rosen-Set

#mehr LIEBE #mehr DRAMA #mehr LOVESONGS

Starke Stimme im Hotel "Drei Könige": Cassandra Steen übernimmt in der Daily Novela "Rote Rosen" eine Gastrolle und gibt ein Konzert in Lüneburg. Voraussichtlich zu sehen ab 13. September 2023 im Ersten.

Bühne frei: Die Pop- und R&B-Sängerin Cassandra Steen kommt als UN-Botschafterin für Biologische Vielfalt zur Klimakonferenz ins Hotel "Drei Könige". Und natürlich hat Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) auch ein Konzert mit der Sängerin im Hotel arrangiert. Simon (Thore Lüthje) ist begeistert als er davon hört, denn Dilay (Ideal Kanal) ist absoluter Cassandra Steen-Fan. Also organisiert er zwei Karten - Dilay ist hin und weg! ... bis Oma Ceyda (Renan Demirkan) mitmischt und durch ein Missverständnis eine Karte verschenkt. Ceyda will ihren Fehler wieder gutmachen und bittet Cassandra lediglich um ein Autogramm für ihre Enkelin ... doch am Ende finden Dilay und Simon sich bei einem Privatkonzert im Kurpark wieder und Cassandra performt IHR Lied - "Gewagt zu träumen".

"Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft GmbH (Produzent: Jan Diepers) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Thilo Voggenreiter und Lena Wilhelmi (beide NDR).

"Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten oder jederzeit in der Mediathek.

