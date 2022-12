ARD Das Erste

"Brennpunkt" heute, 7. Dezember 2022, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 7. Dezember 2022 um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (rbb/SWR/HSSB) aus.

7. Dezember 2022

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Razzia gegen Reichsbürger

Moderation: Fritz Frey

In den frühen Morgenstunden fand eine Groß-Razzia im Reichsbürgermilieu statt. Ermittler bezeichnen den Einsatz als beispiellos: "Das sprengt vom Umfang her alle Dimensionen." Die Bundesinnenministerin spricht von einem "Abgrund terroristischer Bedrohung". Schwerpunkte lagen in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Hessen. Beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe sollen die Festgenommen heute und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Rund 50 Personen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, um die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

