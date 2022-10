ARD Das Erste

"Druckfrisch": Neue Bücher mit Denis Scheck

am Sonntag, 30. Oktober 2022

Die Themen:

Alex Capus: Susanna

Was für ein Leben: Von der Schweiz bis in den amerikanischen Midwest, vom bürgerlichen Basel bis ins Indianerreservat - und das als Frau im 19. Jahrhundert. Alex Capus, der gern historische Stoffe aufgreift, verfolgt in seinem neuen Buch den erstaunlichen Weg der Susanna Faesch (1844-1921). Im Alter von sieben Jahren kommt sie mit ihrer selbstbewussten Mutter nach New York, wird dort Malerin mit beachtlichem Erfolg - in den USA nennt sie sich Caroline Weldon. Populäre Wild-West-Shows wie die von Buffalo Bill machen sie sensibel für das Schicksal der amerikanischen Ureinwohner, und 1889 fährt sie mit ihrem Sohn an den Grand River zum Häuptling der Lakota, dem legendären Sitting Bull, den sie sogar porträtiert. Ihr Engagement für die Indianer bringt ihr Hohn und Verachtung ein - doch bevor ihr wirkliches Leben diese Wendung nimmt, endet schon Alex Capus' Roman. Leicht, aber lebenssatt und pointiert schildert er seine außergewöhnliche Heldin, beginnend mit ihrer Kindheit in Basel. "Da war dieses Mädchen", schreibt der Erzähler am Anfang. "Ich wünschte, ich hätte sie gekannt."

Jennifer Egan: Candy Haus

Bix Bouton, Chef des Internet-Giganten "Mandala", ahnt seine Midlife Crisis kommen. Er war ein Visionär, hat mit seinem Social-Media-Konzern Millionen verdient, ist weltbekannt - und hat Angst vor der Ideenlosigkeit. Neu anfangen, aber wie? Ausgerechnet in Bix' altem Uni-Umfeld, wo seine ärgsten Kritiker noch der Welt von früher nachhängen, hat er den entscheidenden Einfall: Wie wäre es, wenn Menschen ihre Erinnerungen in einer Cloud hochladen und andere sie dort abrufen können? Ein Geschäftsmodell mit schier unendlichem Material! Nach "Der größere Teil der Welt", wo es um die Musikbranche ging, wirft die amerikanische Autorin Jennifer Egan nun ein grelles Licht auf die IT-Welt und ihre mächtigen Drahtzieher. Spannend, verschachtelt und aus vielen Perspektiven entwirft sie das Kaleidoskop einer Gesellschaft, die fast blind den vermeintlichen Segnungen des digitalen Fortschritts nachläuft - und kaum mehr weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein.

Denis Scheck empfiehlt den Roman "Mildred" von Rebecca Donner, die Geschichte einer Amerikanerin in Berlin, die im Widerstand gegen Hitler kämpfte.

Und wie immer ein Parforceritt durch die aktuelle SPIEGEL-Bestsellerliste, diesmal Sachbuch.

Moderation: Denis Scheck

Regie: Andreas Ammer

