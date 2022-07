ARD Das Erste

"SommerKino im Ersten": Taschenspielertricks und gewiefte Intrigen mit "The Good Liar - Das alte Böse"

am Dienstag, 2. August 2022, um 22:50 Uhr

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das SommerKino im Ersten erzählt am 2. August um 22:50 Uhr mit "The Good Liar - Das alte Böse" die Geschichte eines gerissenen Trickbetrügers auf seinem letzten großen Beutezug. Oscar-Preisträgerin Helen Mirren und Sir Ian McKellen liefern sich in "The Good Liar - Das alte Böse" ein undurchsichtiges Verwirrspiel mit höchstem Einsatz. Oscar-Preisträger Bill Condon inszeniert ein ungewöhnliches Drama, das mit der Leichtfüßigkeit einer Gaunerkomödie beginnt und einen fesselnden Thrill entwickelt. Als Vorlage für die amerikanische Kinoproduktion, die in London und Berlin gedreht wurde, dient der gleichnamige Bestseller von Nicholas Searle. Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Informationen zu diesen und allen anderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.html

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell