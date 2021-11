Sky Deutschland

Sky Original "Her Story" mit Dunja Hayali ab 11. November exklusiv bei Sky Documentaries und Sky Ticket

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sky führt seine erfolgreiche und eigenproduzierte Dokumentationsreihe über starke weibliche Vorbilder aus dem Sport-, Politik- und Entertainmentbereich hochkarätig fort

Langzeit-Dokumentation über Dunja Hayali, eine der couragiertesten Journalistinnen Deutschlands

Exklusive Einblicke über das Leben der Moderatorin vor und hinter der Kamera

Produziert von DEF Media

Sky Original Dokumentation als deutsche Erstausstrahlung ab 11. November exklusiv bei Sky Documentaries und Sky Ticket sowie auf Abruf über Sky Q empfangbar

1. November 2021 - Dunja Hayali gehört zu Deutschlands besten Journalistinnen, ist Moderatorin, Reporterin und vor allem eine Kämpferin.

In "Her Story" nimmt sie die Zuschauer mit in ihren beruflichen und privaten Alltag: Ob um 5 Uhr morgens gemeinsam mit ihrem Kollegen und guten Freund Mitri Sirin live im ZDF Morgenmagazin, bei einer Lesung zusammen mit Philipp Lahm in München oder gemeinsam mit Anchorman und Wegbegleiter Claus Kleber.

Ihre journalistische Arbeit, aber auch Hayali selbst, werden auch von einem erschütternden Ausmaß an Hass begleitet. Bei einer großen Anti-Corona Demonstration in Berlin sucht sie immer wieder mutig den Dialog mit den Teilnehmern. Zur Sicherheit wird sie und das gesamte Kamerateam von Personenschützern begleitet - bis die Situation eskaliert.

Auch im privaten Rahmen schlagen ihr in zahllosen Hassbriefen Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Gewaltandrohungen entgegen. Sie stellt sich diesem Hass jeden Tag aufs Neue und lässt sich davon nicht kleinkriegen. Hayalis nie enden wollende Lebensfreude, ihre Passion für den Journalismus, ihre Freunde sowie Familie und Hündin Wilma helfen ihr dabei.

Das Sky Original zeigt eine entschlossene, aufrichtige und herzliche Frau, die Anfeindungen nicht einfach so stehen lassen kann und für das, was sie denkt und tut mit einer unbändigen Energie einsteht und entschlossen kämpft.

Journalistin Dunja Hayali: "Die Produktion war auch deshalb etwas Besonderes, da sie ein Jahr Ausnahmezustand und in meinem Fall Entschleunigung und Ausgebremst sein begleitet hat. Nichts hat so stattgefunden wie gedacht und geplant. Die Dokumentation zeigt damit Einblicke, die es ohne Corona nicht gegeben hätte."

Die 60-minütige Dokumentation, produziert von DEF Media, ist ab 11. November exklusiv bei Sky Documentaries, Sky Ticket sowie auch auf Abruf über Sky Q zu sehen.

