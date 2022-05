ARD Das Erste

"Brennpunkt" am 17. Mai 2022 im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (NDR) aus. 17. Mai 2022 Brennpunkt: Finnland und Schwedens Weg in die Nato 20:15 - 20:30 Uhr Moderation: Andreas Cichowicz Schweden und Finnland haben heute ihre Anträge auf Aufnahme in die NATO unterzeichnet und auf den Weg nach Brüssel gebracht. Der "Brennpunkt" analysiert, was dieser geplante Schritt aus einer langen Phase der Neutralität heraus für die beiden Länder und für die Sicherheitslage in Europa bedeutet. Finnland hat eine rund 1300 km lange Grenze zu Russland. Über den Widerstand der Türkei gegen einen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens spricht Moderator und NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die Reaktionen aus Russland zum angekündigten NATO-Beitritt werden in einer Reportage aus dem finnisch-russischen Grenzgebiet und in einem Interview mit der ARD-Korrespondentin Ina Ruck vertieft. Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar. Redaktion: Thomas Berbner

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell