ANNE WILL am 15. Mai 2022 um 22:00 Uhr im Ersten

ANNE WILL nach der Wahl in NRW

Bei der Landtagswahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD erwartet. Die Wahl gilt als "kleine Bundestagswahl". Auch deshalb haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Oppositionsführer Friedrich Merz sowie viele andere Berliner Spitzenpolitikerinnen und -politiker intensiv im Wahlkampf engagiert. Welche Rolle spielt die Bundespolitik für das Abstimmungsverhalten in NRW? Wem trauen die Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten die politische Führung zu? Und: Hält das neue Entlastungspaket die richtigen Maßnahmen für die Krise bereit? Sind sie ausreichend, sind sie gerecht?

Zu Gast bei Anne Will:

Lars Klingbeil (SPD, Parteivorsitzender)

(SPD, Parteivorsitzender) Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzende)

(Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzende) Christian Dürr (FDP, Vorsitzender der Bundestagsfraktion)

(FDP, Vorsitzender der Bundestagsfraktion) Jens Spahn (CDU, MdB, CDU-Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender)

(CDU, MdB, CDU-Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender) Mariam Lau (politische Korrespondentin "DIE ZEIT")

