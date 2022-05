ARD Das Erste

Programmänderung heute, 9. Mai 2022, im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste den Ablauf seines heutigen Abendprogramms wie folgt: 20:15 Uhr Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine Moderation: Ellen Ehni 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Erinnerung vom Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet. Aus dem Versprechen des "Nie wieder" sei ein "Wieder" geworden, sagt der ukrainische Präsident Selenskyj. Russlands Präsident Putin nutzt die Militärparade am 9. Mai, dem "Tag des Sieges", um seinen Krieg zu rechtfertigen. Eine Generalmobilmachung und nukleare Drohungen bleiben in seiner Rede aus. Im Gespräch zur Instrumentalisierung der Erinnerungskultur: Osteuropa-Historiker Karl Schlögel. Zudem spricht Moderatorin Ellen Ehni mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, über die weiteren Entwicklungen im Krieg gegen die Ukraine. Georg Heil berichtet aus Dnipro über die ukrainische Perspektive auf den 9. Mai und ARD-Korrespondentin Ina Ruck ordnet aus Moskau die russische Sicht auf Putins Kurs ein. Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar. 20:35 Uhr Hart aber fair Das Thema: Putins Parade: Ist keine Drohung schon Grund zur Hoffnung? Die Gäste: Roderich Kiesewetter (CDU, seit 2009 Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Auswärtigen Ausschuss; Oberst a.D.); Gesine Dornblüth (Journalistin, war von 2012 bis 2017 Korrespondentin des Deutschlandradios in Moskau); Michael Roth (SPD, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand); Claudia Major (Militärexpertin; leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin); Wolfgang Merkel (Politikwissenschaftler und Demokratieforscher) 22:00 Uhr Tagesthemen Moderation: Ingo Zamperoni 22:35 Uhr Geschichte im Ersten Go West Go East - Mauerspringer Film von Christian Klemke und Dieter Wulf 23:20 Uhr Zum 70. Geburtstag von Roland Kaiser Legenden - Die Roland Kaiser Story Film von Jens Berger und Andreas Piasek Den weiteren geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitten den Seiten https://www.daserste.de/programm/index.html "Erlebnis Erde: Amerikas beste Idee" verschiebt sich auf den 20. Juni, 20:15 Uhr.

