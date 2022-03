ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 28. März 2022, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Geflohen vor Russlands Bomben - wie gut kann Deutschland helfen?

Die Gäste:

Luise Amtsberg (B'90/Grüne, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe)

Joachim Herrmann (CSU, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration)

Isabel Schayani (Moderatorin ARD "Weltspiegel"; Leiterin der Redaktion "WDRforyou")

Heike Jüngling (Sozialdezernentin der Stadt Königswinter in NRW)

Zusätzlich in der Sendung: Einzelgespräche mit Geflüchteten aus der Ukraine und Menschen, die diese zu Hause aufnehmen.

Hunderttausende sind aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Und es kommen noch viel mehr: Mütter, Kinder, Großeltern. Finden sie hier die nötige Geborgenheit? Sind Gemeinden und der Staat diesmal besser vorbereitet? Und wie lange trägt die private Hilfsbereitschaft?

