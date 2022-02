ARD Das Erste

Krieg in Europa: "Morgenmagazine" von ARD und ZDF senden erstmals am Wochenende

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Krieg in der Ukraine bestimmt die Nachrichten-Agenda. Um dem großen Informationsinteresse gerecht zu werden, senden die "Morgenmagazine" von ARD und ZDF erstmals am Wochenende. Am Samstag, 26. Februar 2022, berichtet das "ZDF-Morgenmagazin" von 7.00 bis 10.30 Uhr über das aktuelle Kriegsgeschehen, am Sonntag, 27. Februar 2022, ist das "ARD-Morgenmagazin" von 7.00 bis 9.30 Uhr auf Sendung. Beide Live-Sendungen sind jeweils sowohl in der ARD als auch im ZDF zu sehen.

Das "ZDF-Morgenmagazin" setzt damit eine Sendungswoche fort, die bereits am Donnerstag und Freitag aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine zu einer jeweils 90-minütigen Verlängerung der Sendezeit führte. Mitri Sirin und Harriet von Waldenfels waren an beiden Tagen jeweils bis 10.30 Uhr im Einsatz, um den Zuschauerinnen und Zuschauern über Live-Schalten, Gespräche und Berichte eine Einordnung der dynamischen Nachrichtenlage zu bieten. Beide werden auch das erste "ZDF-Morgenmagazin" am Samstag moderieren.

Das "ARD-Morgenmagazin" am Sonntag wird von Sven Lorig und Anna Planken präsentiert. Für beide beginnt die Arbeitswoche somit einen Tag früher: In der Woche von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März 2022, ist das "ARD-Morgenmagazin" auf Sendung.

Die Idee zu den "Morgenmagazinen" von ARD und ZDF entstand vor über 30 Jahren, als ebenfalls ein Krieg deutlich werden ließ, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am frühen Morgen über die aktuellen Entwicklungen kompetent informiert werden wollen. Der Golfkrieg im Jahr 1991 gilt als Auslöser dafür, dass im Juli 1992 das "ARD-Morgenmagazin" und das "ZDF-Morgenmagazin" auf Sendung gingen und seitdem im 14-tägigen Wechsel montags bis freitags von 5.30 bis 9.00 Uhr die Zuschauerinnen und Zuschauer von ARD und ZDF umfassend informieren.

Die beiden "Morgenmagazine" am Wochenende sind nicht nur bei ARD und ZDF, sondern auch auf phoenix zu sehen - und zudem im Livestream in den Mediatheken von ARD und ZDF.

ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/sendung/morgenmagazin/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL21vcmdlbm1hZ2F6aW4

ZDFmediathek: https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell