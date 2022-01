ARD Das Erste

News-Legenden: Ulrich Wickert und Sabine Christiansen bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 10. bis 14. Januar 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Zum Wochenauftakt gibt es ein Wiedersehen mit zwei News-Legenden: Sabine Christiansen war von 1987 bis 1997 das Gesicht der "Tagesthemen", ab Juli 1991 moderierte sie die Nachrichtensendung im wöchentlichen Wechsel mit ihrem Kollegen Ulrich Wickert. Er präsentierte die Tagesthemen bis Mitte 2006. Am Montag müssen die beiden nicht die aktuellen Nachrichten, sondern die richtigen Antworten auf die kniffligen Fragen von Kai Pflaume präsentierten. Zwei unvergessene Stars der Vierschanzen-Tournee springen am Dienstag ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio: Die ehemaligen Skispringer Dieter Thoma und Martin Schmitt begeisterten ihre Fans mit ihren Siegen. Zu Beginn ihrer Karrieren holten sie 1998 bei den Olympischen Spielen in Nagano die Silbermedaille im Team. Als Konkurrenten kämpfen sie nun an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton um den Quiz-Sieg. Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Tom Schilling zum Rateduell eingeladen. Bleibtreu ist aktuell in der Serie "Faking Hitler" als Kunstfälscher Konrad Kujau zu sehen. Schilling spielt gerade in der Serie "Ich und die anderen" einen App-Entwickler, für den sich alle Wünsche erfüllen. Ob dazu auch der Sieg beim Quizzen gehört? Zum Wochenausklang versucht das gefeierte Schauspieler-Team vom Münsteraner "Tatort", Axel Prahl und Jan Josef Liefers, mit viel Spaß beim Raten die richtigen Antworten auf interessante Fragen, wie diese zu ermitteln: Der Mond ... a) passt von seinem Volumen ungefähr 120mal in die Erde b) ist von seiner Oberfläche etwa viermal so groß wie Europa c) entspricht von seinem Durchmesser der Strecke Berlin - New York Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 10. bis 14. Januar 2022 im Überblick: Montag, 10. Januar - Ulrich Wickert und Sabine Christiansen Dienstag, 11. Januar - Dieter Thoma und Martin Schmitt Mittwoch, 12. Januar - Moritz Bleibtreu und Tom Schilling Donnerstag, 13. Januar - Axel Prahl und Jan Josef Liefers Freitag, 14. Januar - Sport Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

