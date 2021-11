ARD Das Erste

Handball-Bundesliga: Spitzenduell Füchse Berlin - SC Magdeburg live

Am Samstag, 13. November ab 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Es ist die Spitzen-Begegnung in der Handball-Bundesliga: Am morgigen Samstag, 13. November 2021, geht es für den aktuellen Tabellenführer in der Handball-Bundesliga, den SC Magdeburg, in die Hauptstadt, wo er von den im Moment zweitplatzierten "Füchsen" erwartet wird. Der SC Magdeburg ist in dieser Saison das Nonplusultra in der Liga, 10 Spiele, 10 Siege - aber auch die Füchse Berlin haben zu Hause noch nicht verloren. Das Aufeinandertreffen der beiden Top-Mannschaften birgt also großes Spannungspotenzial.

Alexander Bommes moderiert die "Sportschau"-Liveübertragung ab 18:00 Uhr (Anwurf: 18:05 Uhr) aus Berlin. Unterstützt wird er von ARD-Experte Dominik Klein, der selbst rund 14 Jahre in der Handball-Bundesliga aktiv war. Reporter der Partie ist Florian Naß.

