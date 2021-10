ARD Das Erste

"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 24. Oktober 2021, um 18:05 Uhr im Ersten

Moderation: Matthias Deiß Geplante Themen: Belarus-Route: Das Flucht-Drama und die deutsche Politik Über Belarus und Polen kommen Hunderte Geflüchtete aus dem Mittleren und Nahen Osten illegal nach Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Bundesinnenminister Seehofer wirft dem Präsidenten von Belarus Lukaschenko "hybride Kriegsführung" mit den Geflüchteten vor. Wie ist die Lage an der Grenze, was muss die Politik tun? Autor: Justus Kliss Klima-Koalition: Die Ampel-Verhandlungen und die Suche nach Kompromissen Mit dem Slogan "Kanzler für den Klimaschutz" warb die SPD im Wahlkampf für Olaf Scholz. Grünen-Chef Habeck staunte: "Klimakanzler - sorry, das ist schon ein Hohnplakat". Die Grünen wollten selbst die Kanzlerin stellen, nun müssen sie für eine Koalition mit SPD und FDP Abstriche machen. Wer kann sich beim Klima durchsetzen? Wird es mehr als der kleinste gemeinsame Nenner? Autorin: Julie Kurz Im Studio: - Michael Kretschmer, Ministerpräsident Sachsen, CDU - Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister Hamburg, SPD Im "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" findet ein Gespräch mit Peter Tschentscher statt zu den Themen der Sendung und zu Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

