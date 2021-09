ARD Das Erste

ANNE WILL am 26. September 2021 um 21:30 Uhr im Ersten

Nach der Bundestagswahl Wer macht das Rennen ums Kanzleramt? Wer hat bei dieser Wahl gewonnen, wer verloren? Welche Koalition kann und will in Deutschland künftig regieren? Anne Will analysiert den Wahlausgang mit ihren Gästen, zudem präsentiert WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn die aktuellsten Hochrechnungen. Zu Gast bei Anne Will: Reiner Haseloff (CDU,Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt) Lars Klingbeil (SPD,Generalsekretär) Volker Wissing (FDP,Generalsekretär) Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen,Mitglied des Bundestages) Kristina Dunz (Stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland) ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

