Das Erste: ARD-Sommerinterview mit Dietmar Bartsch (DIE LINKE) im "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 1. August 2021, um 18:05 Uhr im Ersten

Die Bundestagswahl scheint für die Linken zu einer großen Herausforderung zu werden: Mit knapp sechs Prozent im letzten ARD-Deutschlandtrend liegt die Partei weit entfernt vom angestrebten zweistelligen Bereich. Die Ziele im Wahlprogramm sind so klar wie hochgesteckt: Mietendeckel, kostenloser öffentlicher Nahverkehr und ein höherer Mindestlohn - möglich machen sollen diese eine große Steuerreform und eine Vermögensabgabe. Um die Spitzenkandidaten ist es hingegen erstaunlich still. Will die Partei so von ihrer internen Zerrissenheit ablenken? Wie wollen sie die beiden Lager wieder vereinen und den Riss kitten? Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt Dietmar Bartsch, den Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Linken, am Sonntag, 1. August 2021, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:05 Uhr ausstrahlt. Im Online-Format "Frag selbst!" ab circa 16:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Dietmar Bartsch im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an mailto:frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de und tagesschau24. Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:05 Uhr im Ersten: 8. August 2021: Tino Chrupalla (AfD) 15. August 2021: Olaf Scholz (SPD) 22. August 2021: Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/Die Grünen) 29. August.2021: Markus Söder (CSU) Die ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Redaktion: Kerstin Palzer

