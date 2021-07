ARD Das Erste

Das Erste: "Morden im Norden": Zwölf neue Krimidramen aus Lübeck

Bild-Infos

Download

München (ots)

Drehstart zur 9. Staffel der Vorabendserie - Mordkommission stellt sich neu auf Am morgigen Dienstag, 20. Juli 2021, beginnen die Dreharbeiten zur 9. Staffel der Krimiserie "Morden im Norden". In Lübeck, Hamburg und Umgebung entstehen zwölf neue Folgen, die voraussichtlich 2023 im Vorabendprogramm des Ersten gezeigt werden. Das Team der Lübecker Mordkommission stellt sich in der 9. Staffel neu auf: Kommissarin Nina Weiss (Julia E. Lenska) meldet sich nach ihrem Mutterschutz zurück zum Dienst. Dazu wechselt der junge Kommissar Gregor Michalski (Jonas Minthe) aus der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle in die Abteilung der profilierten Ermittler Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks). Und auch Staatsanwältin Dr. Hilke Zobel (Proschat Madani) kehrt nach einem kurzen Intermezzo in Kiel in die Hansestadt zurück. Unterstützt werden die Kommissare vom Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek). In den zwölf neuen Krimidramen der 9. Staffel ermitteln die Kommissare u.a. in einem Entführungsfall, in dem nichts ist, wie es scheint. Sie klären den Mord an einem Sozialarbeiter auf, der von Bestechungen im Jugendamt Wind bekommen hat. Und sie finden heraus, wer den Gründer eines Start-up-Unternehmens während einer Videokonferenz vor laufender Kamera erschoss. Anfang des Jahres verzeichnete "Morden im Norden" eine neue Bestmarke: Die Episode "Schuld und Sühne" vom 25. Januar 2021 war mit 3,58 Millionen Zuschauern (12,3 % Marktanteil) die meistgesehene Folge seit dem Start der Serie 2012. Im Schnitt verfolgten 3,32 Millionen Zuschauer die spannenden Krimis der letzten Staffel - mit deutlichen Zugewinnen in der Reichweite. "Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producerin ist Anna Neudert. Regie führen Almut Getto, Christoph Eichhorn und Dirk Pientka. Die Drehbücher stammen von Christine Thienelt, Daniel Douglas Wissmann, Stephan Wuschansky, Jan Hinrik Drevs, René Förder und Stephan Pächer, Anna Dokoupilova, Christiane Rousseau, Axel Hildebrandt, Claudia Römer u.a. Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus, die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (beide NDR). Voraussichtlich ab Anfang 2022 sind auf dem angestammten Sendeplatz - montags um 18:50 Uhr im Ersten - die 16 neuen Folgen der bereits abgedrehten 8. Staffel "Morden im Norden" zu sehen. Im Internet: www.DasErste.de Pressefotos unter ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell