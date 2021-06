ARD Das Erste

Das Erste: "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 20. Juni 2021, um 18:05 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Tina Hassel Geplante Themen: Von schwammig bis konkret: das Unions-Wahlprogramm Als letzter der drei Kanzlerkandidaten bekommt CDU-Frontmann Armin Laschet dieser Tage den Unterbau für seine Kampagne gezimmert. Die Erwartungen an das Unions-Wahlprogramm sind groß: deutlich konservative Noten erwarten die Skeptiker der Merkel-Ära, modern und wirtschaftsnah sollte es sein. Und dann wäre da ja noch die Klimapolitik. Autorin: Nadine Bader Corona-Regeln: zu locker in den Sommer? Sommer, Sonne, Heiterkeit. Angesichts von Corona-Inzidenzen, die vor Wochen noch undenkbar schienen, bläst die Politik zur großen Lockerung der Hygiene-Regeln: Masken, Großveranstaltungen auch innen und Reisen - alles soll diesen Sommer wieder möglich sein. Sind wir zu leichtfertig, zumal mit der Delta-Variante ein neuer Virustyp seine Verbreitungswege sucht? Autorin: Hanni Hüsch Auf verlorenem Posten: Die Linke im Osten Lange galt die Linkspartei als Stimme des Ostens. Doch der Kümmerer-Partei im Nach-Wende-Frust gehen die Wähler verloren. Die Generation der Stammwähler wird stetig kleiner; vielerorts wie in Köthen in Sachsen-Anhalt wird die Linke im Kräftemessen zwischen CDU und AFD zerrieben. Autorin: Kristin Schwietzer Unser Gesprächsgast Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister und CDU-Präsidiumsmitglied Im "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" ist Tina Hassel im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann, CDU, zu den Themen der Sendung und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell