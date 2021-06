ARD Das Erste

Kirchliche Sendungen am Wochenende 19./20. Juni im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 19. Juni 2021, um 00:15 Uhr spricht Lissy Eichert aus Berlin. Ihr Thema: Erst ein "Bambi", dann Gefängnis. Zum Weltflüchtlingstag

Das Schlauchboot mit Flüchtlingen droht im Mittelmeer zu kentern. Zwei Frauen springen ins Wasser, ziehen schwimmend das Boot hinter sich her, bis sie Lesbos erreichen. Sie bekommen einen "Bambi" dafür. Später drohen 25 Jahre Gefängnis - wegen Menschenschmuggels. Wer Leben rettet, wird kriminalisiert. Und europäische Staaten schauen weg. Oder kaufen sich frei.

Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Redaktion: Manfred Suttinger (rbb)

"Streit um Identität - Alle Macht den Minderheiten?" in "Echtes Leben" am Sonntag, 20. Juni 2021, um 17:30 Uhr

Menschen mit Migrationshintergrund, nichtbinärer Geschlechtsidentität oder einer Behinderung - die Zeit für lange unterdrückte Minderheiten scheint gekommen. Niemals zuvor wurde so sehr auf Chancengleichheit, politische Korrektheit und Sprachregelungen geachtet wie heute. Doch während dieser Prozess für die einen noch lange nicht abgeschlossen ist, geht er anderen längst schon zu weit. Viele Vertreter der "Mehrheit" fürchten um ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und fühlen sich von Minderheiten gegängelt. Was darf man (noch) sagen? Wer bestimmt über Straßennamen, Denkmäler und eine Geschlechtertrennung auf öffentlichen Toiletten? Und gibt es in dieser Debatte überhaupt Lösungen, die allen gerecht werden?

Ein Film von Sylvie Kristan

Redaktion: Philipp Engel (hr)

Diese Sendung ist nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar

Im Internet: DasErste.de/echtesleben

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell