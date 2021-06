ARD Das Erste

"Wissen vor acht - Natur": Heute starten in Leverkusen die Dreharbeiten zur neuen Staffel mit Thomas D

Auch in den 24 neuen Folgen geht es wieder um Naturphänomene, Fragen rund um Umwelt und Umweltschutz und Tipps, was jeder selbst für die Natur tun kann. Unter Beratung führender Wissenschaftler des Helmholtz Instituts wird in dieser Staffel ein besonderer Schwerpunkt auf die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit gelegt.

Produziert wird die Staffel von der Bavaria Entertainment, Regie führt Thomas Schwendemann.

Die Folgen werden ab Oktober immer dienstags um 19:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt und sind ein wichtiger Teil des Klima- und Nachhaltigkeits-Schwerpunktes von "Wissen vor acht", der im Juni 2021 mit der Ausstrahlung der neuen Folgen "Wissen vor acht - Zukunft" beginnt.

