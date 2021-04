ARD Das Erste

Das Erste: "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" - Tagessieg für "Tod im Fiaker"

5,96 Millionen Zuschauer*innen sahen gestern den vierten Fall des unkonventionellen Wiener Ermittler-Duos Tagessieg für den "Wien-Krimi: Blind ermittelt": Mit 5,96 Millionen Zuschauer*innen (18,4 % Marktanteil) war "Tod im Fiaker" mit Philipp Hochmair und Andreas Guenther in den Hauptrollen gestern Abend um 20:15 Uhr die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen. Das unkonventionelle Ermittler-Duo deckte den Zyankali-Mord an einem Wiener Bankier auf und kam dabei einem raffiniert getarnten Ring von Drogenkurieren auf die Spur. Katharina Mückstein inszenierte "Tod im Fiaker" nach einem Drehbuch von Hans-Henner Hess. Es spielten Jaschka Lämmert, Patricia Aulitzky, Florence Kasumba, Emily Cox, Michael Edlinger, Michael Steinocher, Karl Fischer, Rainer Wöss, Gabriel Raab, Alexander Lutz u.v.a. Auch kommenden Donnerstagabend, am 15. April 2021, sind Philipp Hochmair und Andreas Guenther wieder im Einsatz: Im fünften Fall "Lebendig begraben" (Drehbuch: Jacob Groll nach einer Vorlage von Lars Albaum) wird der blinde Ex-Chefinspektor von seiner Vergangenheit ebenso eingeholt wie von Schuld und Sühne. Allerdings wird diesmal er selbst für einen früheren Fall zur Rechenschaft gezogen ... Alexander Beyer schlüpft in "Zentralfriedhof" in die Rolle eines Mörders, der Hallers kriminalistisches Können herausfordert. Der Wiener Zentralfriedhof, eine weltberühmte Sehenswürdigkeit der Donaumetropole, bietet den ungewöhnlichen Schauplatz für einen nächtlichen Showdown. Jano Ben Chaabane, der bereits die ersten beiden Filme der Reihe inszeniert hat, führte bei dem Fernsehthriller Regie (Kamera: Tobias von dem Borne). Neben Philipp Hochmair und Andreas Guenther spielen Jaschka Lämmert, Patricia Aulitzky, Alexander Beyer, Michael Edlinger, Sophie Stockinger, Marie-Christine Friedrich u.v.a. "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" ist eine Produktion der Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig), gefördert durch Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien, in Koproduktion mit ARD Degeto und ORF für die ARD für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Die Redaktion verantworten Sascha Mürl und Christoph Pellander (beide ARD Degeto) sowie Nina Fehrmann-Trautz und Andrea Bogad-Radatz (beide ORF). Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/blind-ermittelt/index.html. Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de, OTöne und RadioKits: https://ardtvaudio.de.

