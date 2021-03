ARD Das Erste

Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast bei ANNE WILL am 28. März 2021 um 21:45 Uhr im Ersten

München (ots)

"Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler" - mit diesem Satz bat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch die Bürgerinnen und Bürgern um Verzeihung und stoppte die ursprünglich geplante "Osterruhe". Diese Erklärung von Mittwoch gilt als Zäsur nicht nur in der deutschen Pandemie-Politik, sondern auch in Merkels Amtszeit. Was bedeutet das Fehlereingeständnis für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern? Wie soll die Dritte Corona-Welle nun gebrochen werden? Wo steht Deutschland gegenwärtig im Kampf gegen das Virus?

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich den Fragen von Anne Will.

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

