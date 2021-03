ARD Das Erste

ANNE WILL - nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Am 14. März 2021 um 22:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Diskussion über die Pandemiepolitik und nicht zuletzt die sogenannte "Maskenaffäre" beeinflussen auch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zugleich bildet der Wahlsonntag den Auftakt für das Superwahljahr 2021 - auch deshalb wird genau auf die Ergebnisse geschaut. Gerät die CDU durch die "Maskenaffäre" ausgerechnet im Wahljahr in eine Krise? Wie viel Vertrauen haben die Menschen noch in die Pandemiepolitik - und wird dies zur entscheidenden Frage bei der Bundestagswahl? Was ist bei Wahlen heute wichtiger, Persönlichkeit oder Parteiprogramm?

Zu Gast bei Anne Will:

- Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen) - Thomas de Maizière (CDU, Bundesminister a.D. und Bundestagsabgeordneter) - Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender) - Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin) - Melanie Amann (Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros)

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell