Das Erste: Zum 100. Geburtstag: Gast bei "Wer weiß denn sowas?"- Legende Herbert Köfer spielt gegen Barbara Schöne

Das Wissensquiz vom 15. bis 19. Februar 2021 um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Ob im "Forsthaus Falkenau", in der "Schwarzwaldklinik" oder den Filmen von Uta Danella und Rosamunde Pilcher - die Zuschauer lieben die Schauspielerin Anja Kruse in ihren gefühlvollen Rollen. Ihre Kollegin Hannelore Hoger spielte über viele Jahre die knallharte Kommissarin "Bella Block" und heimste dafür zahlreiche Preise ein. Zum Wochenauftakt treffen sich die beiden TV-Stars zum fröhlichen Rateduell. Seit einem Jahr operiert die Schauspielerin Mai Duong Kieu in der Serie "In aller Freundschaft" als Gehirn-Chirurgin "Dr. Lilly Phan". Ihre Kollegin Nina Gummich beeindruckte gerade ebenfalls als junge Ärztin und Krebsforscherin in der Serie "Charité". Ganz ohne weißen Kittel besuchen beide am Dienstag Moderator Kai Pflaume im "Wer weiß denn sowas?"-Studio zum spannenden Wissensquiz. Sie sind beide echte Berliner Legenden - er im Osten, sie im Westen. Herbert Köfer spielte in seiner über 80 Jahre langen Karriere in mehr als 300 Film- und Fernsehproduktionen und etlichen Theaterinszenierungen. Am 17. Februar 2021 feiert er wahrhaftig seinen 100. Geburtstag. Barbara Schöne begann ihre Schauspielkarriere mit 15 Jahren, feierte Erfolge als Sängerin und ist seit den 1970er Jahren in unzähligen TV-Rollen zu sehen. Am Mittwoch treffen sich die beiden "Berliner Schnauzen" zum lustigen Rate-Wettkampf. Zahlreiche Follower bei YouTube und Twitch interessieren sich für die Tipps und Tricks, die ihnen die Stars der Szene in Sachen "Gaming" geben. Am Donnerstag zocken Maximilian Stemmler , alias "Trymacs" , und Sebastian Meyer , alias "Rewinside" , ganz klassisch um die richtigen Antworten auf knifflige Quizfragen. Dabei stehen ihnen die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton ganz analog zur Seite Die packenden Geschichten und spektakulären Aufnahmen des Tierfilmers und Abenteurers Andreas Kieling faszinieren die Zuschauer ebenso, wie die naturwissenschaftlichen Dokus und Reportagen des "Terra X"-Moderators Dirk Steffens . Mit einem sehr exotischen Tier, bekommen es die tierischen Experten zum Wochenausklang zu tun. Ob sie eine Besonderheit des "Hoatzin", einer Vogelart aus Südamerika, die auch "Stinkvogel" genannt wird, kennen und die Quizfrage richtig beantworten können? Was unterscheidet den Hoatzin von anderen Vögeln? a) Wie Wiederkäuer hat er eine Vormagenverdauung. b) Das Männchen trägt auf der Stirn ein Horn. c) Das Weibchen ist lebendgebärend. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 15. bis 19.2.2021 im Überblick: Montag, 15. Februar - Anja Kruse und Hannelore Hoger Dienstag, 16. Februar - Mai Duong Kieu und Nina Gummich Mittwoch, 17. Februar - Herbert Köfer und Barbara Schöne Donnerstag, 18. Februar - Maximilian Stemmler, alias "Trymacs" und Sebastian Meyer, alias "Rewinside" Freitag, 19. Februar - Andreas Kieling und Dirk Steffens Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

