"Der Zürich-Krimi": Tagessieg für "Borchert und der Mord im Taxi"

7,57 Millionen Zuschauer*innen sahen gestern den elften Fall des knorrigen Anwalts ohne Lizenz

München (ots)

Tagessieg für den "Zürich-Krimi": 7,57 Millionen Zuschauer*innen (22,5 % Marktanteil) sahen gestern Abend "Borchert und der Mord im Taxi", den elften Film der spannenden ARD-Degeto-Reihe mit Christian Kohlund und Ina Paule Klink in den Hauptrollen. Der charismatische Titelheld und seine Kanzleichefin deckten die schmutzigen Machenschaften der Züricher High Society auf, um einen wenig glaubwürdigen Mandanten frei zu bekommen und gleichzeitig den Mord an einem investigativen Journalisten aufzuklären. Regisseur Roland Suso Richter inszenierte den elften "Zürich-Krimi" nach einem Drehbuch von Grimme-Preisträger Leo P. Ard. Bereits vergangenen Donnerstag schalteten 6,525 Millionen Zuschauer*innen (18,9 % MA) ein, als der knorrige Anwalt ohne Lizenz in "Borchert und der eisige Tod" (Regie: Roland Suso Richter, Drehbuch: Wolf Jacoby) ohne Mandat und gegen den Willen des Verurteilten in der verschneiten Bergwelt der Graubündner Alpen ermittelte und schließlich unter Lebensgefahr über falsche Fährten auf die richtige Spur kam. Auch kommenden Donnerstagabend sind Christian Kohlund und Ina Paule Klink wieder im Einsatz: In "Borchert und die Zeit zu sterben" (Regie: Roland Suso Richter, Drehbuch: Wolf Jacoby) wird am 18. Februar 2021 eine alteingesessene Züricher Traditionsmanufaktur zum Zentrum des Geschehens. Die allzu eindeutige Indizienlage nach dem Tod des Patriarchen spornt Borchert an, auf seine unkonventionelle Art in den familiären Untiefen der Uhrmacherdynastie nachzubohren ... Online first ist der Film drei Tage vor der Ausstrahlung und sechs Monate danach unter https://www.ardmediathek.de/ard/ zu sehen. Neben Christian Kohlund und Ina Paule Klink spielen Pierre Kiwitt, Robert Hunger-Bühler, Yves Wüthrich, Susi Banzhaf und Andrea Zogg und in Episodenrollen Eugenie Anselin, Wolf Danny Homann, Tilo Nest, Florian Anderer, Michael Gempart, Sinja Dieks, Konstantin Marsch, Heinz Trixner u. v. a. "Der Zürich-Krimi" ist eine Produktion der Graf Film in Koproduktion mit Mia Film (Produzenten: Klaus Graf, Annemarie Pilgram, Michal Pokorný), gefördert durch den Tschechischen Staatsfonds der Kinematografie, im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und Katja Kirchen (ARD Degeto). Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-zuerich-krimi/index.html . Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste ( https://presse.daserste.de ) zum Download, Fotos über www.ard-foto.de .

