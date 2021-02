ARD Das Erste

Das Erste

"Quizduell-Olymp" gegen "heute-show": Oliver Welke und Fabian Köster bei Jörg Pilawa am Freitag, 12. Februar 2021, 18:50 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Schlagfertig, bissig und witzig: Als Team "heute-show" kennen Oliver Welke und Fabian Köster kein Erbarmen. Ob ihre scharfen Zungen auch den Olymp in Verlegenheit bringen können? In der Onlinewelt kennt sich der 54-jährige Welke zumindest nicht aus. "Ich bin nicht mal bei WhatsApp." Gut, dass ihm da der 25-jährige Köster aus dem Schlamassel helfen kann. Schaffen es die beiden, die drei klügsten Quiz-Köpfe Deutschlands ins (verbale) Stolpern zu bringen? Das sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, 12. Februar 2021, 18:50 Uhr im Ersten.

Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").

In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell