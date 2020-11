ARD Das Erste

65 Jahre Bundeswehr - Feierliches Gelöbnis im Garten von Schloss Bellevue

Sondersendung am Donnerstag, 12. November 2020, um 13:00 Uhr im Ersten

Am 12. November 1955 leisteten die ersten 101 Soldaten in der Bonner Ermekeil-Kaserne ihren Eid ab. Zehn Jahre nach Kriegsende wurden damit die westdeutschen Streitkräfte erschaffen - die Geburtsstunde der Bundeswehr. Ihr 65. Jubiläum begeht die Bundeswehr mit einem Feierlichen Gelöbnis im Garten von Schloss Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer halten die Ansprachen. Das Erste überträgt das Feierliche Gelöbnis in einer Sondersendung live aus dem Garten von Schloss Bellevue am 12. November ab 13:00 Uhr. Ariane Reimers, Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung. Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Redaktion: Stephan Stuchlik

