ARD Das Erste

Das Erste

"Rote Rosen": Karl Dall übernimmt in der Daily Novela die Episodenrolle des Rockstars Richie Sky

Ab Mitte Januar 2021 in 15 Folgen im Ersten

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Aufregung in Lüneburg: Richie Sky (Karl Dall), internationaler Rockstar und Sohn der Stadt, ist zu Besuch bei Hannes (Claus Dieter Clausnitzer), seinem Band-Kumpel aus alten Tagen. Beide haben damals mit den "Rainy Birds" gerockt. Während Hannes dann als Schuhmacher "bei seinen Leisten" blieb, zog es Richie Sky - eigentlich Rüdiger Sikorsky - in die Welt der Musik. Nach der Auflösung der "Rainy Birds" verfolgte er dieses Ziel beständig weiter, erlernt mehrere Instrumente und spielte in diversen Bands Deutschlands, später Europas und weltweit. Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus. Im Laufe der Jahre etablierte er sich als erfolgreicher Musikproduzent in L.A., arbeitete mit allen Größen der Branche zusammen und legte sich seinen Künstlernamen zu. Zeit für Familie blieb dabei kaum, so dass Richie von einer Affäre in die nächste schlitterte. Richie hat seine Passion gefunden und genießt den internationalen Erfolg in der Musikbranche. Dabei verliert er manchmal den Blick auf die Realität seiner Mitmenschen und hebt etwas ab. Er ist es gewohnt, zu bekommen, was er will und weiß, dass er als Promi etwas darstellt. Das lässt er andere gern wissen und amüsiert oder nervt sie manchmal mit seinem doch recht eigenwilligen Humor - was Hannes mal kurz ins Gefängnis bringt. Doch tief im Innersten ist Richie ein ehrlicher norddeutscher Jung geblieben, der das Herz am rechten Fleck hat und sich als guter, bodenständiger und verlässlicher Freund erweisen kann. Zu sehen ist Karl Dall ab Mitte Januar 2021 in 15 Folgen "Rote Rosen" im Ersten. Karl Dalls Show-Karriere startete mit der Komödiantengruppe Insterburg & Co. Nach deren Auflösung schloss sich eine Solokarriere auf der Bühne an und zunehmend in Fernsehshows wie "Verstehen Sie Spaß" mit Kurt und Paola Felix, in der er als chaotischer Filmvorführer und Spasstelefonierer agierte. Als Meister des Nonsens-Gesprächs entwickelte er die erfolgreiche Form der respektlosen Blödel-Show wie "Dall-As" und "Jux und Dallerei" und war Mitglied im Anfangsensemble der von Rudi Carrell produzierten Sendung "7 Tage, 7 Köpfe" . Parallel nahm Karl Dall immer wieder Musik auf. Das Stück "Diese Scheibe ist ein Hit" kann als Parodie auf das schnelllebige Popmusikgeschäft verstanden werden. "Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzenten: Emmo Lempert, Jan Diepers) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR). Auch nach 14 Jahren erreicht die Daily Novela Marktanteile von mehr als 14 Prozent - wie zum Beispiel am 4. November 2020 mit 14,2 Prozent (1,51 Mio.). Im Internet: www.DasErste.de/roterosen Pressefotos: www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,

Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de

DZ! Kommunikation, Tel: 030/3101 88 66,

Dieter Zurstraßen, Tel: 0160/4798 370, E-Mail: dz@dz-kommunikation.de

oder am Set: Daniela Behns Tel: 04131/886 340,

E-Mail: dbehns@rote-rosen.tv

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell