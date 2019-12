Traumhotel ...liebes Rot-Flüh

Generationenwechsel und neue Wellnessanlage im Traumhotel ...liebes Rot-Flüh

Das «Traumhotel ...liebes Rot-Flüh» bietet seit Generationen von Jahren Erholung und Entspannung auf höchstem Niveau. Mit der Erweiterung der Wellnessanlage stärkt das Wellnesshotel sein Angebot im Bereich Schönheit, Erholung und Balance weiter. Das ist aber nicht die einzige Neuerung im Traditionshaus ...liebes Rot-Flüh.

Seit Generationen vereint das «Traumhotel ...liebes Rot-Flüh» Gastfreundschaft und Naturerlebnis - gepaart mit einem vielfältigen In- und Outdoor-Angebot - im «schönsten Hochtal Europas». In der 5.500 m2 großen Wellness-Oase bietet das Tiroler Wellnesshotel bereits heute eine Symbiose aus Wasser, Dampf, Wärme und Licht. «Mit der Erweiterung unseres Cinderella Castle's bieten wir unseren Gästen künftig noch mehr Wohlfühlmomente», freut sich Alexander Huber, der das Hotel mit seinem Bruder Christoph in der vierten Generation führt.

Ruhe und Erholung haben für die Familie Huber einen hohen Stellenwert. «Unser moderner Wellnessbereich, umgeben vom charaktervollen Gebirge des Tannheimer Tals, die klare Alpenluft und die entspannte Atmosphäre sind wichtige Grundlagen für ein neues Wohlbefinden», so Huber. Deshalb hat das ...liebes Rot-Flüh in die Erweiterung des Wellnessbereichs investiert. Entstanden sind zusätzlich eine finnische Sauna, ein Infrarot Soledom sowie ein weiterer Nasszellenbereich mit sechs Duschen, ein Icecrasher sowie ein Eisregenpaneel.

Alexander und Christoph Huber übernehmen

«Die Erweiterung der Wellnessanlage ist aber nicht die einzige Neuerung im ...liebes Rot-Flüh», so Huber. Er und sein Bruder haben im Frühjahr die Leitung des Hotels übernommen und treten in die Fußstapfen ihrer Mutter. Sonja Huber hat das Traumhotel über Jahrzehnte geprägt. Nun sei die Zeit gekommen, das Hotel in neue Hände zu legen. Obwohl ihr der Abschied schwer falle, freut sich Sonja Huber: «Es erfüllt mich mit Stolz und macht mich glücklich, Söhne zu haben, die mit großer Freude, unglaublichen Elan und ganz tollen Ideen die Werte und Traditionen wahren und das Lebenswerk weiterentwickeln werden.»

Für Alexander wie auch für Christoph Huber sind Werte und Traditionen wichtig. Mit neuen Ideen werden Sie das Lebenswerk Ihrer Uhrgroßmutter, Großeltern und Eltern weiterführen. Bereits heute lassen die beiden in Ihre Pläne blicken: Nebst der Erweiterung des Wellnessbereichs investieren sie weiter in die Bereiche Schönheit, Erholung und Balance. Mit der Einführung des F.X. Mayr-Zentrums bietet das Hotel ein nachhaltiges Kur-Angebot nach der modernen F.X Mayr Medizin. Weiter steht im Frühjahr 2020 ein Umbau der Zimmer an. «Unsere Gäste finden dann die perfekte Gelegenheit, sich vom Alltag abzuwenden und in eine Märchenwelt einzutauchen. Verspielte Details und romantische Formen treffen in den neuen Zimmern auf klassische Handwerkskunst und regionale Muster», freuen sich die Brüder.

Zum Traumhotel ...liebes Rot-Flüh:

Das bekannte Hotel im Tannheimer Tal - das schönste Hochtal Europas - vereint seit Generationen Gastfreundschaft und Naturerlebnis - gepaart mit einem vielfältigen In- und Outdoor-Angebot. Am malerischen Haldensee und am Fuße majestätischer Gipfel gelegen, schafft das Hotel ...liebes Rot-Flüh ein Erlebnis, das Geniesser und Wellnessfans gleichermassen begeistert.

Das Hotel bietet 101 moderne Zimmer und Suiten, vier Themen-Restaurants, ein umfassendes Spa-Erlebnis auf 5.500m2. 2019 wurde das Angebot durch Medical Wellness, dem F.X. Mayr Zentrum und einem ganzheitlichen Skin Vital Konzept erweitert. Das ...liebes Rot-Flüh bietet somit ein ganzheitliches Angebot für Erholung, Schönheit und Balance.

