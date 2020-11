ARD Das Erste

"Endlich Freitag im Ersten": Dreharbeiten für die ARD-Degeto-Komödie "Freundschaft mit Hindernissen" (AT) mit Jürgen Heinrich, David Rott und Hund Yoda

München (ots)

Es kommt im Leben immer anders als man denkt: Wenn Witwer Elmar (Jürgen Heinrich) und der karriereorientierte Frank (David Rott) ihre jeweilige Comfort Zone des Lebens verlassen müssen und sie per Paketbote wortwörtlich auf den Hund kommen, dann ist das Chaos, aber vielleicht auch der Beginn einer Freundschaft mit Durchblick, vorprogrammiert.

Aktuell finden in Leipzig und Berlin die Dreharbeiten für den Film "Freundschaft mit Hindernissen" (AT) statt, sie dauern voraussichtlich noch bis zum 24. November 2020.

Die Regie führt Holger Haase nach dem Buch von Michel Birbæk. Vor der Kamera von Michael Schreitel spielen in den weiteren Rollen Teresa Harder, Anna Maria Sturm, Heike Trinker, Yvonne Yung Hee Bormann, Andreas Birkner, Florian Kleine, Julia Richter, Maximilian Brauer und Hund Yoda u. a.. Die Ausstrahlung erfolgt auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten".

Zum Inhalt:

Dem 69-jährigen Elmar Kern fällt es schwer, sich sein künftiges Leben ohne seine verstorbene Frau Marlene vorzustellen. Für den Neuanfang ihres geliebten Elmars hat sie, wie immer in ihrer Ehe, alles bis ins Detail arrangiert: einen Hund als neuen Begleiter im Lebensalltag und einen Tanzkurs damit Elmar wieder unter Menschen kommt. Was sich Marlene und er ursprünglich dabei gedacht haben, das gemeinsame Optikergeschäft in eine Kette einzugliedern, ist Elmar inzwischen schleierhaft und so hat er die damit einhergehenden Veränderungen komplett verdrängt. Nicht nur, dass der gestandene Geschäftsmann nun ein Filialleiterseminar mitsamt Abschlussprüfung besuchen muss, auch der Projektmanager Frank geht ihm auf den Keks. Der ist nicht nur unhöflich, sondern auch reichlich angeknackst. Nach anfänglichen Reibereien beginnen Elmar und Frank das Gute im anderen zu entdecken.

"Freundschaft mit Hindernissen" (AT) ist eine Produktion der Dreamtool Entertainment GmbH im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzent ist Stefan Raiser, Producerin Sibylle Illner.

Die Redaktion verantworten Sascha Mürl und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).

